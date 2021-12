Il Metaverso che Meta (Ex Facebook) ha presentato ad ottobre si colloca nel passaggio dalla terza alla quarta rivoluzione industriale, verso la quale ci stiamo muovendo. Il Metaverso opotrebbe raggiungere 800 miliardi di dollari entro il 2024. Ne abbiamo parlato con Maria Pia Aqueveque Jabbaz, esperta in soluzioni blockchain.

Bloomberg Intelligence ha stimato che la prospettiva di mercato per il Metaverso potrebbe raggiungere 800 miliardi di dollari entro il 2024. Ma recentemente Greyscale ha stimato che le potenzialità di mercato del Metaverso potrebbe portare a 1 trilione di dollari in entrate annuali e ci si aspetta che esso possa competere tra non molto con le aziende dell’attuale Web 2.0 (15 trilioni di dollari oggi).

Ne abbiamo parlato con Maria Pia Aqueveque Jabbaz, cilena, esperta in Blockchain, Digital Assets & DeFi e impegnata nel confronto internazionale sulle applicazioni e il futuro di questa particolare tecnologia.

Key4biz. Il lancio del Metaverso rappresenta un cambio di passo, una rottura di continuità o una guerra del nuovo contro il vecchio?

María Pía Aqueveque. Il Metaverso che Meta (Ex Facebook) ha presentato ad ottobre si colloca nel passaggio dalla terza alla quarta rivoluzione industriale verso la quale ci stiamo muovendo, dove il confine tra il fisico e il digitale è sfumato. Une universo digitale che va oltre l’internet che conosciamo oggi, un luogo virtuale dove ho la possibilità di trasformare le nostre interazioni sociali, gli affari e l’economia digitale in generale.

Key4biz. Come possiamo definire più in dettaglio il Metaverso?

María Pía Aqueveque. Il Metaverso potrebbe essere definito come una rete di ambienti virtuali sempre attivi, in cui molte persone possono interagire tra loro e con oggetti digitali, mentre operano rappresentazioni virtuali, o avatar, di se stessi. Questo termine usato da Neal Stephenson, nel suo romanzo cyberpunk “Snow Crash” (1992), è oggi considerato la Next Big Thing. Questo mondo digitale è la convergenza di diverse tecnologie (animazione, intelligenza artificiale, blockchain, hardware visivo e altre) che, con il loro sviluppo, permetteranno di massificare e rendere più sensoriale l’esperienza 2D, non solo in 3D, ma anche in un formato immersivo. Qualcosa che si sta già sviluppando indirettamente nell’industria del gioco. Infatti, i giochi di grande successo come “Minecraft”, “Fortnite”, “Animal Crossing” e “World of Warcraft”, tra gli altri, servono come esempi per segnalare come i mondi virtuali immersivi possono essere popolari e redditizi.

Key4biz. Allora nulla di realmente nuovo…

María Pía Aqueveque. Ciò che è diverso oggi è che la crittografia e il registro distribuito che danno vita a Coins e Tokens consente loro di avere un modello di business e di trasformarsi in piattaforme che si proiettano e si candidano come la prossima generazione del marketplace. Inoltre, in alcuni metaversi assistiamo anche all’implementazione di meccanismi di governance più partecipativi all’interno del loro ecosistema di riferimento.

Key4biz. Possiamo dire che sono due modi diversi di vedere il mondo e di percepirlo? E, se c’è, dov’è l’elemento rivoluzionario?

María Pía Aqueveque. Le grandi rivoluzioni riguardano più i concetti che le armi. Così è stato con l’invenzione della carta moneta. Superare la barriera mentale di considerare la carta come denaro (invece di oro e argento) non è stato facile. Né è facile per molti farlo con e gettoni, specialmente quando sono una rappresentazione digitale di un bene o di un diritto. Ma portandoli nel Metaverso, si può dare loro una rappresentazione visiva tangibile del loro funzionamento. Come dice giustamente Nassim Taleb: “Il passato non può essere usato per predire il futuro… Per capire il futuro al punto da poterlo prevedere, bisogna incorporare elementi di questo stesso mondo”. Pertanto, è possibile immaginare che se questo modello dovesse affermarsi, nulla sarà più come prima e le aziende dovranno adottare nuove strategie con questo punto di vista. Altrimenti, nel prossimo futuro, tutto ciò che investono sarà obsoleto prima ancora di essere lanciato.

Key4biz. Quindi avremo degli effetti, per così dire, a catena?

María Pía Aqueveque. Con il passaggio dalla terza alla quarta rivoluzione industriale passeremo gradualmente da modelli centralizzati e interoperabili, come quelli delle Big Tech, a modelli distribuiti, in cui diversi nodi interconnessi condividono informazioni. Ma abbiamo già oggi la tecnologia della catena di blocchi per avanzare verso modelli decentralizzati, dove i nodi richiedono la collaborazione tra loro per avere una visione olistica della rete o dell’economia (dove nessun singolo nodo ha il controllo), rientrerà in un disegno operativo complessivo in cui tutti sono incentivati a collaborare. Quello che non sappiamo ancora è se passeremo a un modello distribuito o decentralizzato. Ciascuno di essi genera modelli economici e sociali differenti, in considerazione di come sono impostati gli incentivi.

Key4biz. E in questo contesto, come si pone il Metaverso?

María Pía Aqueveque. Questi concetti sono la chiave per capire le opportunità e i rischi che si possono generare nel mondo del Metaverso. Ci sono metaversi tradizionali come Minecraft. Altri sono metaversi centralizzati che usano la tecnologia blockchain (in particolare sotto forma di NFT), come quello che Meta o Earth2 stanno proponendo, dove si prendono decisioni sul futuro della piattaforma e si usano le tue informazioni per scopi commerciali. Altri invece, più decentralizzati, sono stati costruiti come organizzazioni su una blockchain e oltre a utilizzare i token permettono agli utenti di diventare parte dei processi decisionali, come nel caso di Decentraland o The Sandbox.

Key4biz. Allora in che direzione andremo?

María Pía Aqueveque. Ci si può chiedere, cosa cambia ora….Bene, tra le altre cose l’integrazione delle criptovalute e in particolare dei NFT (token non fungibili), come un certificato digitale unico di un bene o un diritto, memorizzato nella tecnologia blockchain. Questo apre la strada a un nuovo modello di business e di economia all’interno di questi mondi virtuali. Un fenomeno che si è visto nel modello centralizzato del videogioco Fornite, dove si possono già comprare vestiti Balenciaga o assistere a un concerto.

Key4biz. Par di capire che sotto sotto ci sia un processo di affermazione dell’economia delle criptovalute

María Pía Aqueveque. Direi proprio di si, e mentre la maggior parte dei Paesi e delle banche centrali stanno decidendo quale sarà la loro regolamentazione e la loro posizione sulle criptovalute, il mondo Metaverse sta già dando vita alla criptoeconomia costruita sugli NFT. Il metaverso muove oggi 96 milioni di dollari in vendite e token utilizzati su queste piattaforme. Ancora poco, ma nel luglio di quest’anno, Bloomberg Intelligence ha stimato che la prospettiva di mercato per il Metaverso potrebbe raggiungere 800 miliardi di dollari entro il 2024. Recentemente Greyscale ha stimato che le potenzialità di mercato del Metaverso potrebbe portare a 1 trilione di dollari in entrate annuali e ci si aspetta che a breve possa competere con le aziende dell’attuale Web 2.0 (15 trilioni di dollari oggi). Questo è il motivo per cui FaceBook, Square (rinominato Block), tra le altre aziende Web 2.0, si stanno trasformando nel Metaverso, così come gli investitori.

Key4biz. E nel caso di Facebook e del suo Metaverso?

María Pía Aqueveque. E, naturalmente, lo stesso ha fatto Facebook, con un tocco immersivo e un grande cambiamento strategico nel rebranding, con il cambio di pelle in Meta. Questa Big Tech, con più di 2,74 miliardi di utenti attivi sulle sue piattaforme, sta pensando di spostare le sue reti sociali dall’infrastruttura dell’Internet dell’Informazione o Web 2.0, al proprio dominio del mondo digitale, con le proprie regole. Cerca di combinare la cattura del valore (modello centralizzato) del Web 2.0 e l’interazione dell’attore e la tokenizzazione dei beni del Web 3.0, assieme alla ricerca di un’esperienza immersiva con la realtà virtuale…….

Key4biz. Con quali rischi?

María Pía Aqueveque. Non fatevi ingannare dalle loro strabilianti presentazioni di marketing, o dalle loro affermazioni che Meta sarà umano-centrica e che saremo proprietari dei nostri dati. Non vi è alcuna garanzia che il nuovo sistema non venga utilizzato per scopi commerciali all’interno della piattaforma o con terze parti. Anzi. Nella Meta di Facebook, non c’è solo il rischio che registrino come al solito i nostri comportamenti o i nostri messaggi, ma anche le nostre emozioni e i desideri più profondi.

Key4biz. E allora cosa fare?

María Pía Aqueveque. Di fronte a questa minaccia, decine di startup blockchain hanno raccolto più di 4 miliardi di dollari per evitare il “Walled Garden” di Meta (ex Facebook), sostenendo la creazione di un modello decentralizzato. I famosi gemelli Tyler e Cameron Winklevoss non sono lontani, e stanno per firmare un primo round da 400 milioni di dollari per costruire un modello decentralizzato del Metaverso.

Key4biz. Per far cosa?

María Pía Aqueveque. Nel Metaverso decentralizzato, la tecnologia potrebbe proteggere i diritti e la dignità delle persone, non solo rendendole proprietarie delle loro informazioni, ma anche dando agli utenti il controllo su di esse e definendone le condizioni. Su questa linea troviamo già Decentraland, che invece di domini web (come nel Web 1.0 o 2.0), permette di acquistare nel Web 3.0 uno spazio virtuale per sviluppare attività, monetizzare i propri talenti o commerciare diversi oggetti utilizzando MANA-USD, una criptovaluta di questo mondo virtuale. Decentraland funziona all’interno del Web 3.0, come una DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata) basata su Ethereum, e permette agli utenti di scambiare terreni digitali e costruire dApps (Applicazioni Autonome Decentralizzate) su queste “trame o spazi digitali”.

Key4biz. Come funziona una DAO?

María Pía Aqueveque. Tipico delle DAO, è la comunità stessa (gli utenti) che decide quale direzione prendere. Per esempio, nella DAO di Decentraland la partecipazione alla governance avviene attraverso i gettoni MANA, LAND o Estate. Per votare, i token MANA devono essere incartati (e non possono essere riutilizzati). Ogni MANA avvolto fornisce un’unità di voti, mentre ogni LAND fornisce 2.000 unità e ogni Tenuta fornisce 2.000 unità per ogni terreno posseduto nel gioco. C’è anche un Security Advisory Board, composto da cinque membri votati dalla comunità, che ha il potere di ritardare o rifiutare alcune proposte di governance, nel caso in cui esse potessero influenzare negativamente Decentraland, e di supervisionare anche la sicurezza degli smart contracts.

Key4biz. Si ma da dove cominciare?

María Pía Aqueveque. È già cominciato. Per esempio, negli ultimi mesi la casa d’aste Sotheby’s ha aperto una replica digitale della sua galleria di Londra su Decentraland. Multinazionali come la Coca-Cola hanno iniziato a commercializzare prodotti con la loro immagine all’interno di questo spazio virtuale e lo Stato delle Barbados si prepara ad aprire la sua Ambasciata in questo mondo Metaverso nel gennaio 2022. Gucci, ha venduto per oltre 4.000 dollari, sul Metaverso Roblox, una versione digitale della sua borsa Dionysus. D’altra parte, BMW ha costruito una replica esatta della sua fabbrica a Resensburg (Germania) sulla piattaforma di gioco NVIDIA. Questo può voler dire che i grandi marchi intendono testare virtualmente diverse opzioni da applicare alla fabbrica fisica, per verificare se funzionano.

Key4biz. Allora assisteremo ad una sorta di rinnovata corsa all’oro?

María Pía Aqueveque. Nelle ultime settimane c’è stato un aumento del prezzo degli spazi virtuali in diversi metaversi guidato da investitori che cercano di sviluppare attività economiche in questi mondi digitali. Per esempio, nel metaverso di Axe Infinity, i lotti nel centro di Genesis a febbraio venivano venduti per 1,5 milioni di dollari e questa settimana c’è stata una vendita per 2,47 milioni di dollari. A Decentraland c’è stata una vendita di 116 lotti per una somma simile, dove gli investitori hanno intenzione di lavorare con i grandi marchi della moda sui centri commerciali e sugli eventi – comprese le sfilate – che intendono organizzare. In questo modo, i metaversi dell’industria del gioco, attraverso la tecnologia blockchain, si stanno trasformando in economie digitali parallele al mondo analogico e al Web 2.0.

Key4biz. E per l’immediato futuro?

María Pía Aqueveque. Di fronte a questo nuovo paradigma, rimangono le stesse sfide della transizione dal mondo analogico al Web 2.0 e alle sue applicazioni.

Key4biz. Ovvero?

María Pía Aqueveque. In primo luogo, la grande sfida è quella di poter provare l’identità delle persone dietro ognuno degli avatar e l’esistenza di una identità digitale unica per gli utenti, un’identità unica che li serva su tutte le piattaforme digitali e nel nostro mondo analogico. Le piattaforme dovrebbero anche rispettare gli standard internazionali KYC (Know Your Costumer) e antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. In secondo luogo, devono garantire la protezione dei dati personali contro la criminalità informatica. E, infine, in terzo luogo, dovrebbero proteggere i consumatori nei contratti, nel diritto del lavoro e nella proprietà intellettuale in spazi alternativi e senza frontiere che limitino l’interoperabilità.

Key4biz. E per il futuro a medio termine?

María Pía Aqueveque. Queste piattaforme saranno sempre più integrate nell’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) per poter accedere a beni e diritti all’interno di questi Metaversi. Personalmente, credo (e spero) che gli utenti sceglieranno tra quelle piattaforme che danno loro il maggior spazio di partecipazione e controllo sulle loro informazioni. Perché se lo fanno, ci saranno incentivi per i modelli di business a muoversi in quella direzione. E questo è molto rilevante, perché nel contesto in cui le nostre informazioni cresceranno in modo esponenziale, aumenta ulteriormente anche il rischio che vengano usate male.