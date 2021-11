La vertiginosa convergenza digitale in atto, o il Rinascimento digitale come ama chiamarlo qualcuno, allarga e apre irrimediabilmente i confini tra ciò che è fisico, ciò che è digitale e ciò che biologico. Diverse discipline si stanno fondendo e cominciano a rompere le premesse e i modelli operativi di centralizzazione del potere economico, istituzionale e sociale, ereditati per secoli e perpetuati dalla rivoluzione industriale.

Maria Pia Aqueveque Jabbaz

I rapporti di produzione non riguardano solo la sfera economica, ma anche lo stesso tessuto e la struttura delle società. Gli esseri umani hanno dei bisogni fondamentali come il cibo, i vestiti e l’alloggio. Dobbiamo creare le risorse che ci permettano di soddisfare queste necessità di base. E nel corso del tempo, dai tempi della schiavitù, attraverso il feudalesimo e il capitalismo, il modo in cui il progresso tecnologico è stato implementato ha sempre perpetuato rapporti di produzione fondati sul paradigma del rapporto tra una classe dominante e una classe sottomessa.

Chi possiede i mezzi di produzione diventa la classe dominante e definisce i rapporti di produzione. Ma mentre questa relazione gerarchica era più evidente durante la prima e la seconda rivoluzione industriale, caratterizzate rispettivamente dalla meccanizzazione e dalla produzione di massa, nella terza rivoluzione industriale, caratterizzata dall’automazione e dalle tecnologie dell’informazione, non è molto evidente, come nelle epoche precedenti, ma è del tutto analoga.

Mi direte che non è così, e che oggi con un computer e internet chiunque può essere il capo di se stesso. Purtroppo, anche se internet e altre innovazioni tecnologiche stanno permettendo a nuovi attori di emergere, il modello è lo stesso, solo in una forma diversa. Oggi l’innovazione permette alla capacità di produzione di crescere costantemente, ma le tensioni tra le forze della produzione e i rapporti di produzione rimangono in conflitto.

E così anche se si lavora duramente, la paga difficilmente aumenta. Chiedete a qualsiasi autista di Uber, il più grande fornitore di servizi di taxi: è l’azienda che cattura la parte la parte del leone del valore creato, attraverso la capitalizzazione del suo business, mentre trascura le condizioni di lavoro di coloro che forniscono il servizio. E i mezzi di produzione (ovvero le informazioni sul conducente e sul passeggero) rimangono proprietà privata dell’impresa. Per molti lavoratori è pertanto frustrante sentire che non possono quasi mai possedere ciò che producono.

Quanto cambierebbe se i fornitori di ride-sharing operassero come una DAO (Decentralised Autonomous Organisation), che è come una cooperativa in una rete blockchain, e dove i membri della rete hanno la proprietà della società, in base al valore che vi apportano.

Facebook, Google e altre piattaforme gratuite non solo utilizzano indiscriminatamente i nostri dati sotto forma di testo, audio o immagini, ma manipolano anche le informazioni a cui accediamo.

Se i dati e le informazioni a cui possiamo accedere sono diventati la nuova forma di controllo, in un’industria in rapida crescita da un trilione di dollari che è infinita verso il mondo digitale della realtà virtuale, che guida tutta la nostra percezione visiva e sensoriale, è il Metaverso in direzione del quale siamo condotti e che fa parte della quarta rivoluzione industriale.

Solo un modello di identità digitale che utilizza la blockchain può cambiare questa situazione e decentralizzare i controlli di accesso.

E la buona notizia è proprio questa: che oggi ci sono tecnologie come l’identità digitale e la blockchain che hanno la capacità di portare questo cambiamento. Naturalmente, a seconda di come queste tecnologie vengono utilizzate, si può generare una nuova forma di controllo o, al contrario, possiamo andare verso un’economia e una società distribuita con un potere decentralizzato (fondato sull’accesso ai nostri dati).

Né l’identità digitale né la blockchain creano di default e da soli, o automaticamente, un’economia e una società distribuita che salvaguardi la privacy e la sicurezza di coloro che vi partecipano. Ma sono tecnologie che, combinate con un flusso d’informazioni e un sistema d’incentivi ben progettato, possono fare la differenza, mettendo l’essere umano al centro, piuttosto che controllarlo completamente. Può anche permettere ad ogni persona di ricevere una ricompensa finanziaria per le sue informazioni, se sceglie di dare il consenso in cambio.

Progettare un’identità digitale che sia sovrana, che permetta di decidere chi ha accesso alle informazioni, personali è fondamentale nell’economia digitale di oggi, e ancora di più in quella verso cui stiamo andando. Anche quando le banche centrali parlano dell’intenzione di emettere una moneta digitale, sia come mezzo di pagamento che come moneta. Si tratta comunque di informazioni sensibili. Se oggi le aziende private hanno già il controllo di molte delle nostre informazioni, non è il caso di trasferire le nostre informazioni da una mano all’altra. E oggi, grazie alla blockchain, è possibile effettuare i processi di autenticazione dell’individuo senza la necessità di catturare tutte le sue informazioni. Questo può essere applicato anche ai portafogli virtuali che utilizzano criptovalute come Bitcoin, Ether o altre. Ad esempio, El Salvador, che usa Bitcoin come moneta legale, potrebbe ulteriormente implementarlo e, insieme ad altre misure, soddisfare gli standard del sistema finanziario più sofisticato del mondo.

La crittografia e i sistemi distribuiti sono qui per restare.

E non sappiamo ancora se costruiranno una società più decentralizzata o più controllante. Ciò che è chiaro è che abbiamo l’opportunità di stabilire un nuovo rapporto di produzione, e l’identità digitale sovrana è l’unica cosa che potrebbe essere la chiave per entrare o uscire da un’economia e una società digitale che ci salvaguarderà, in qualunque modo ci porti questa quarta rivoluzione industriale.

L’Europa è molto avanzata, ma non in tutto, né a livello di sistema fondato sull’essere umano, in questo campo, né con una dimensione digitale come il mondo del Metaverso. La posizione europea è ancora quella di creare identità digitali per proteggere i consumatori, e mentre difende i diritti umani fondamentali come la privacy e altri diritti analoghi, lascia fuori molti altri attributi che riguardano il modo di rappresentare le persone. Penso all’identità digitale universale, in mano all’interessato e non imposto da questo o quel sistema o da questa o quella amministrazione.

Abbiamo bisogno di un’identità umana digitale che permetta l’accesso all’intero universo di attributi che abbiamo come persona, un sistema nuovo che dovrebbe essere sotto il controllo della persona stessa e sempre sottoposto al suo consenso.