Sky, ricavi a +6% e 56mila nuovi clienti con Satellite, DTT e Fibra

È vincente la strategia multipiattaforma messa in campo in Italia da Sky sia per i ricavi sia per i nuovi abbonati. La pay-tv è visibile non solo sul satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. E questa nuova modalità di penetrazione e di visibilità ha fatto registrare un aumento di 57mila nuovi abbonati, come emerge dai risultati dell’esercizio fiscale 2017-2018 concluso il 30 giugno scorso, con 133.000 nuovi utenti che pagano a prodotto.

Positivi anche i ricavi per Sky Italia: sono pari a 2,9 miliardi di euro, un +6% rispetto all’anno precedente con il ricavo medio per utente di 45 euro, il livello più alto mai raggiunto, in crescita rispetto ai 42 euro del quarto trimestre 2017. L’ARPU è maggiore per l’incremento della penetrazione del prodotto e per l’aumento dei prezzi. Infine anche i ricavi pubblicitari sono cresciuti del 13% “sovraperformando significativamente il mercato pubblicitario televisivo trainato principalmente da ottime prestazioni dei canali free e digitali”

Jeremy Darroch, Ceo Sky Group: ‘In Italia abbiamo avuto un anno rivoluzionario’

‘In Italia abbiamo avuto un anno rivoluzionario, offrendo nuovi servizi anche su DTT e fibra, che ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di mercato’, ha commentato Jeremy Darroch, Ceo Sky Group, nel presentare i dati del gruppo che in un anno ha raggiunto oltre mezzo milione di nuovi clienti con ricavi in crescita del 5%, pari a oltre 15 miliardi di euro, e un utile del +10%.

Perché per Sky Italia è stato un anno rivoluzionario? Per motivi 3 motivi:

Il lancio di Sky Q, il decoder di ultima generazione di Sky. La principale novità tecnologica di Sky sviluppata nell’ultimo anno è già presente in 92mila famiglie con “elevati punteggi di soddisfazione dei clienti”, scrive il gruppo Sky. L’avvio del servizio pay-tv oltre il satellite. Sul digitale terrestre, grazie all’accordo con Mediaset. E via fibra, con uno degli operatori internet abilitati al servizio: Fastweb, Vodafone, TIM, Wind-3, Infostrada e Tiscali.Dall’estate 2019 sarà operativa la partnership con Open Fiber che consentirà ai nuovi abbonati di vedere Sky attraverso la fibra più veloce, quella vera Fibre-to-the-home (FTTH).

Con la sfida che va oltre il satellite, Sky punta a conquistare in Italia almeno 1 milione di abbonati in più.