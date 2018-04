‘Sky Q rende la Tv fluida e trasforma anche la casa’. Videointervista all’artista Peter Bottazzi

Durante la Milano Design Week è possibile salire a bordo del tram allestito come una casa da Sky per far toccare con mano la nuova piattaforma tecnologica 'Sky Q'. Inoltre sono aperte le porte di 'Casa Sky Q', uno spazio immersivo curato dall'artista Peter Bottazzi. Anche Diletta Leotta è salita a bordo del tram e poi ha visitato 'Casa Sky Q'. Il nostro videoreportage.

Manca il divano, provocatoriamente, in Casa Sky Q, lo spazio immersivo ideato da Sky e curato dall’artista Peter Bottazzo, nel cortile interno di BASE a Milano. Si tratta di una casa senza barriere, all’interno della quale i programmi Sky accendono le stanze e danno loro vita. Un’esperienza visiva in cui fermarsi e ammirare l’interpretazione di uno spazio fluido, sintesi del nuovo modo di vedere la Tv con Sky Q: la piattaforma tecnologica che consente la visione di Sky:

Contemporaneamente su un massimo di 5 dispositivi.

Il box Sky Q Platinum possiede una memoria di 2 terabyte che consente di registrare fino a 1.000 ore di contenuti in HD e fino a 4 programmi insieme, mentre se ne vede un quinto. Tutti i contenuti si possono vedere pure offline.

Dall’anno prossimo con Sky Q si potrà vedere anche Netflix.

Inoltre, per tutta la durata della Milano Design Week, un tram Sky completamente allestito come una casa, girerà per la città da piazza Fontana a piazza XXIV Maggio, ospitando gratuitamente cittadini, visitatori e turisti per far vivere loro tutta l’innovazione di Sky Q. Ecco il nostro videoreportage.

Anche Diletta Leotta a bordo del tram Sky Q e ospite di ‘Casa Sky Q’

Anche Diletta Leotta, volto Sky, ieri ha visitato Casa Sky Q ed è salita sul tram per provare l’esperienza di Sky Q.