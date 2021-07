Sky, nessuna misura cautelare dell’Antitrust dopo il ricorso di Tim

Sky segna un punto a suo favore nella vicenda dei diritti tv del calcio: nessuna misura cautelare per la pay tv in attesa del giudizio di merito.

Nel muro contro muro con Tim – e l’Antitrust arbitro della partita – Sky segna un punto a suo favore nella vicenda dei diritti tv del calcio. La buona notizia per Sky, notificata martedì dagli uffici dell’Agcm alla pay tv, è che – riporta il Sole 24 Ore di oggi – non ci saranno strappi, quindi misure cautelari, in attesa del giudizio di merito nel procedimento PS/12073 avviato su segnalazione di Tim, che ha contestato a Sky una condotta informativa ingannevole nella sua campagna per gli abbonati Sky Calcio.

Intanto, è in scadenza il termine per il duo Tim-DAZN per presentare i remedies richiesti dall’Antitrust per evitare l’intervento cautelare e il rischio di sanzioni nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità di Piazza Verdi lo scorso 8 luglio, e volto a determinare se la nuova offerta di Timvision, che include DAZN, contenga gli estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza sui diritti della Serie A.



Resta quindi ancora davvero poco tempo ai legali per presentare una memoria che risponda ai desiderata dell’Autorità, che in realtà nel provvedimento pubblicato venerdì scorso consigliava già, nero su bianco, alcune misure auspicate per superare l’impasse.