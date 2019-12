Sky Italia entra nel mercato della telefonia fissa e internet

Dal prossimo anno Sky Italia fornirà anche servizi di telefonia fissa e connessioni a internet. Lo ha confermato ieri l’amministratore delegato Maximo Ibarra: “Sky è l’hub delle case e delle famiglie italiane. E’ il luogo che permette a tutti di trovare i contenuti che desiderano. Noi siamo un’azienda multipiattaforma. Entreremo l’anno prossimo nel mondo della telefonia fissa e internet e diremo al cliente: ‘non ti preoccupare, pensiamo a tutto noi’. Così che il cliente dall’hub non debba uscire più”.

“Sono abbastanza nuovo in Sky come ad, ma non come cliente. Definirla una pay tv è riduttivo. Sky fa cultura utilizzando un numero di contenuti incredibile. Copriamo una vastissima gamma di interessi ed è un aspetto fondamentale”, ha aggiunto Ibarra.

I piani di Comcast – che ha rilevato la tv satellitare per 30 miliardi di sterline – sono quelli di preparare per l’azienda un future con un profilo da operatore Tlc oltre che da broadcaster.

Il mercato dell’on demand è sempre più affollato, nuovi player all’orizzonte impongono a Sky di guardare a nuove fonti di ricavi e lo sbocco più naturale è quello delle Tlc e di Internet. In un primo tempo, Sky si appoggerà con ogni probabilità alla rete in fibra di Open Fiber, con cui dal 29 marzo 2018 ha siglato un accordo di collaborazione, per la trasmissione dei contenuti pay tv anche tramite fibra, da affiancare alla parabola.

La concorrenza per Sky è in aumento nell’arena della pay tv e per l’emittente satellitare è necessario trovare nuovi mercati da aggredire. Offerte all inclusive che comprendono telefonia e contenuti esclusivi potrebbero essere la soluzione ideale.