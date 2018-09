Comcast, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti e una delle principali industrie mediatiche del mondo, ha vinto l’asta per acquisire il controllo di Sky con un’offerta da quasi 30 miliardi di sterline, superando di fatto quella della rivale 21st Century Fox. L’ultima offerta di Comcast per Sky è stata di 17,28 sterline per azione, contro le 15,67 sterline della Fox di Rupert Murdoch.

L’asta del 22 settembre è stato solo l’ultimo atto di una saga iniziata a dicembre 2016, quando Fox si era fatta avanti per acquisire la quota di Sky non ancora in suo possesso, pari al 61%. Nel febbraio 2018, era entrata successivamente in scena anche Comcast, dove aveva avanzato la sua offerta per l’acquisto del Gruppo Sky in Europa per 22,1 miliardi di sterline.

“Pensiamo che Sky sia un’azienda eccezionale con 23 milioni di clienti e vorremmo avere il controllo sull’intera emittente, per questo cercheremo di acquisire oltre il 50 percento delle azioni”, aveva dichiarato Brian L. Roberts, CEO di Comcast. “Sky e Comcast sono perfette: siamo entrambi leader nella creazione e distribuzione di contenuti. Comcast intende utilizzare Sky come piattaforma per la crescita in Europa. Abbiamo già una forte presenza a Londra attraverso NBC Universal. L’aggiunta di Sky alla galassia di aziende di Comcast aumenterà i ricavi internazionali dal 9% al 25%”.

Per arrivare alla conclusione dell’affare da 30 miliardi di sterline bisogna però attendere ancora l’ufficializzazione dei dettagli, e soprattutto serviranno due settimane per avere il verdetto da parte degli azionisti di Sky, ovvero fino all’11 ottobre. Resta da vedere cosa farà Murdoch, con il suo pacchetto del 39% di azioni Sky.