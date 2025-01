La velocità di Sky Wifi al centro della nuova campagna di comunicazione, lo spot con Alessandro Del Piero (video)

Quando ogni secondo conta, serve una connessione pronta a fare la differenza. La velocità di Sky Wifi è al centro della nuova campagna di comunicazione al via oggi con protagonista ancora una volta Alessandro Del Piero, che torna nel condominio già visto nei precedenti spot e, grazie all’ultrabroadband di Sky, risolve un piccolo imprevisto, salvando la situazione.

Nel nuovo spot, in onda da oggi, Del Piero e i suoi vicini di casa organizzano una festa a sorpresa per i 70 anni della signora Carla, tanto amata da tutti. Tutto sembra filare liscio, ma manca ancora un dettaglio fondamentale: un video di auguri per sorprendere la festeggiata, che però tutti sembrano aver dimenticato di scaricare. Il momento cruciale della festa rischia quindi di saltare ma Alex – grazie al suo magico ‘tocco’ e alla velocità di Sky Wifi – riesce a scaricare il file in tempo, proprio poco prima che Carla entri in casa, regalandole un’emozione unica.

Questa campagna sottolinea l’importanza di poter contare sempre su una connessione ultraveloce nella vita di tutti i giorni, raccontando con leggerezza e ironia le caratteristiche di Sky Wifi, che garantisce velocità e affidabilità – grazie anche al nuovo Sky Wifi Hub – ed è ottimizzato per lo streaming e il gaming on line.

Ideata dalla Sky Creative Agency, la campagna è pianificata su tutti i principali canali televisivi, sulle piattaforme digital, radio e retail.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz