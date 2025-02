Sky Business e TheFork, il servizio per trovare i locali dove vedere lo sport live e il calcio

La partita nei locali è un rito che unisce persone di tutte le età: un’occasione per vivere l’emozione dello sport in compagnia, gustando ottimo cibo e condividendo la passione per la propria squadra del cuore. Ora, grazie alla nuova partnership tra Sky Business e TheFork, trovare il ristorante perfetto per godersi lo spettacolo di un grande match con gli amici è ancora più semplice.

Da oggi, tramite l’app e il sito di TheFork – la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager – sarà possibile trovare e prenotare con pochi clic i locali con Sky Business – l’offerta di Sky pensata appositamente per bar, ristoranti, hotel, strutture ricettive e locali pubblici. Basterà selezionare il filtro “Calcio e Sport Live” per localizzare i ristoranti che offrono i grandi eventi sportivi in diretta, sette giorni su sette.

Una grande comodità in più per i clienti TheFork, che potranno facilmente trovare il locale giusto per seguire i propri sport preferiti, con la qualità del racconto giornalistico di Sky Sport, in un ambiente conviviale e accogliente, gustando piatti di qualità mentre tifano per la propria squadra.

La nuova funzionalità, pensata per tutti gli amanti dello sport e della buona cucina prende il via in occasione della ripresa della UEFA Champions League. Nei locali con Sky Business, gli appassionati potranno assistere a un’ampia programmazione sportiva, che comprende:

Tutta la Serie A ENILIVE , con 10 partite su 10 a turno in esclusiva

, con Tutta la UEFA Champions League , inclusa la miglior partita del mercoledì su Amazon Prime Sportsbar

, inclusa la miglior partita del mercoledì su La UEFA Europa League e la UEFA Conference League

Il meglio del calcio internazionale , con Premier League e Bundesliga

, con e Tutto lo sport di Sky, dalla Formula 1 alla MotoGP, dal basket NBA al grande tennis con ATP, WTA, Wimbledon e US Open, e molto altro ancora

Questa novità semplificherà la vita agli amanti dello sport e della socialità. E secondo i dati di una ricerca Nielsen* la platea è molto ampia: nella stagione 2024/25 oltre 4 milioni di italiani guardano le partite in diretta al bar o al ristorante. Non solo, più di un terzo delle persone che guardano le partite nei locali sceglie di consumare un pasto completo nel corso dell’evento, contribuendo così ad aumentare lo scontrino medio di ristoranti e pizzerie rispetto a una serata senza eventi sportivi**.

Grazie a Sky Business e TheFork, seguire lo sport in compagnia diventa ancora più semplice e coinvolgente: basta aprire l’app, scegliere il ristorante più adatto e godersi lo spettacolo!

