Sky ha comunicato i prezzi scontati dei ticket Dazn riservati ai suoi clienti che vogliono vedere le 3 partite della Serie A e tutta la Serie B in diretta sulla piattaforma di Perform. In più le gare di Sky sono visibili anche senza vincoli di contratto su Now Tv in super HD.

A 11 giorni dall’inizio del campionato di Serie A 2018/2019 la programmazione televisiva delle partite in diretta è chiara e definitiva. 7 partite su 10 a giornata si possono vedere solo su Sky e le restanti 3 più tutta la Serie B sono visibili solo su Dazn. Questo il verdetto del bando sui diritti tv. Sarà così per le prossime tre stagioni, fino al campionato 2020/2021. Sarà un campionato multipiattaforma, perché il modello Netflix introdotto nel calcio da Perform cambierà anche il modo di vedere le partite della Serie A. Dalla Tv tradizionale con la parabola alla smart tv, dal tablet e smartphone fino alle console dei videogiochi, ecco tutti i dispositivi utili per guardare i match.

Sono visibili qui gli orari e dove vedere le prime tre partite del campionato, che inizierà il 18 agosto alle 18 con Chievo Verona – Juventus e Torino – Roma su Sky mentre Lazio – Napoli delle 20:30 si potrà guardare su Dazn.

Serie A, quanto costano i ticket Dazn per i clienti Sky

Ora veniamo agli abbonamenti. Anche su questo fronte c’è chiarezza e sono disponibili tutte le offerte. Sky ha comunicato i prezzi scontati dei ticket Dazn riservati ai suoi clienti che vogliono vedere le 3 partite della Serie A e tutta la Serie B in diretta sulla piattaforma di Perform.

Nel dettaglio si potranno acquistare 3 diversi tipi di ticket:

Ticket Dazn 9 mesi: La soluzione più conveniente che permette di risparmiare oltre il 30% (circa 30 €) rispetto al canone Dazn: a partire da metà agosto, si attiva il ticket 9 mesi e, con le 3 partite di Serie A e la Serie B di Dazn, si completa l’abbonamento Sky. Tutti i clienti Sky possono acquistare il Ticket Dazn 9 mesi al prezzo scontato pari a 59,99 €. Ticket Dazn 3 mesi. Sconto del 25% (circa 8 €) rispetto al canone Dazn. Tutti i clienti Sky possono acquistare il ticket al prezzo scontato pari a 21,99 €. Ticket Dazn 1 mese. Solo i clienti Sky da più di un anno con extra potranno avere il ticket 1 mese Dazn a 7,99 € con uno sconto di 2 € rispetto al prezzo di listino. Per tutti gli altri clienti sarà comunque possibile acquistare il ticket mensile a prezzo di listino, pari a 9,99 €.

La differenza tra il prezzo di listino in vigore ed il prezzo riservato ai clienti Sky sarà a carico di Sky.

Le partite di Sky visibili anche senza vincoli di contratto su Now Tv in super HD

Inoltre Sky, che non trasmette solo sul satellite, ma anche sul digitale, via fibra e su Internet, dall’inizio del campionato offrirà la possibilità di vedere le partite e tutti gli altri eventi sportivi, di cui detiene i diritti, anche su Now Tv, la sua Internet Tv, in super HD. Con questa modalità è possibile vedere lo sport targato Sky senza vincoli di abbonamento, infatti per Now Tv è possibile acquistare ticket giornalieri, settimanali e mensili senza l’obbligo di sottoscrivere un contratto.

I clienti Mediaset Premium come fanno a vedere le partite su Dazn?

I clienti Mediaset Premium devono effettuare la registrazione alla piattaforma Dazn con il codice di accesso che si trova nell’Area clienti del sito Mediasetpremium.it.