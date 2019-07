Ricerca Accenture “Mobility-as-a-Service”, tra dieci anni giro d’affari globale da 1.200 miliardi

I servizi online di car-sharing (utilizzo condiviso di un mezzo di trasporto) e di ride-hailing (viaggiare da soli in auto noleggiata, con autista e prenotazione via app) sono considerati dagli esperti dell’industria automotive i fattori chiave per la promozione e la crescita del settore della mobilità, arrivando tendenzialmente a generare guadagni ben superiori rispetto al mercato automobilistico tradizionale.

Secondo una ricerca Accenture, entro il 2030 i ricavi dell’industria automotive si aggireranno attorno ai 2 mila miliardi di dollari, con una leggera contrazione dei ricavi, che passeranno da 126 miliardi agli stimati 122 miliardi per il 2030.

Al contrario, hanno evidenziato i ricercatori Accenture, il giro di affari dei servizi legati alla mobilità e all’industria automotive (Mobility-as-a-Service, o MaaS) potrebbero superare i 1.200 miliardi di dollari entro una decina di anni, con ricavi che per il 2030 sono attesi raggiungere i 220 miliardi di dollari.

Un mercato (Business-to-Consumer e Business-to-Business) tutto da scoprire, da esplorare e in cui immergersi, con enormi opportunità di business, offerte dallo sviluppo della guida autonoma e connessa (connected cars) in rete e dalle smart roads.

La stessa industria manifatturiera darà il suo contributo alla crescita rapida del mercato MaaS, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più vasto, con soluzioni sempre più innovative e competitive.

Il mercato MaaS crescerà velocemente nei prossimi anni, perché aumenterà la domanda di servizi professionali legati alla mobilità, che dovranno rispondere ad una domanda utenti sempre più varia e con alti livelli di qualità da soddisfare.

Oltre il car sharing (privato e commerciale) e il ride hailing, ci sono diversi servizi MaaS, tra cui: il “free floating”, dove i veicoli sono parcheggiati in strada ed è possibile individuarli e noleggiarli tramite app; il servizio “last mile”, cioè l’ultimo tratto (o miglio) prima di raggiungere la destinazione, che può essere fatto sfruttando la micromobilità elettrica (scooter, bicicletta, monopattino e altro ancora); le stazioni di ricarica per veicoli elettrici multiservizi; il servizio di mobilità in multimodalità, cioè in un’unica app sono contenuti tutti i metodi di pagamento e tutte le modalità di spostamento possibili in un determinato luogo (ad esempio: con un’auto elettrica del fornitore del servizio di car sharing si raggiunge la riunione di lavoro; da qui ci si reca al prossimo appuntamento con una bicicletta a noleggio e si torna a casa con i mezzi pubblici); senza dimenticare le app per la MaaS di livello “luxury” e quelle per il parcheggio, altro grande problema di qualsiasi automobilista in ambito urbano.