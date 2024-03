Evento "Le buone prassi delle società in-house come modello per lo sviluppo del capitale umano". Cerimonia di consegna del "Premio Assinter HR per la valorizzazione del Capitale umano". 10 aprile 2024 ore 10:00 - 13:00, Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia, 29 - Roma.