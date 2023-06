‘Tutela della privacy, sicurezza del dato e Pnrr a garanzia del cittadino’ è il titolo del convegno, organizzato da Assinter Italia e Assinter Academy, che si terrà martedì il 20 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, al Senato della Repubblica nella Sala Capitolare, presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva in Piazza della Minerva, 38 – Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla Web Tv del Senato (nelle prossime comunicazioni sarà fornito il link).



L’obiettivo del convegno

Come proteggere il dato del cittadino con i diversi progetti ‘digital’ del Pnrr?

Come mettere in sicurezza, dal punto di vista della cybersecurity, lo stesso dato?

E come far sì che il dato sia unico e rimanga a disposizione dei territori senza rischiose duplicazioni per esigenze nazionali? A queste a ad altre domande risponderanno i seguenti relatori:

AGENDA

14.30 Registrazione partecipanti

15.00 Saluti istituzionali

15.15 Apertura lavori

Diego Antonini, Presidente Assinter;

Mauro Moruzzi, Assinter Academy

15.30 Relazioni

Giacomo Di Federico, Università di Bologna

Donato Limone, già ordinario di informatica giuridica Unitelma Sapienza

Giorgio Ventre, Università Federico II di Napoli

16.45 Interventi dal territorio e testimonianze

Michele Fioroni, Ass. Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione Regione Umbria e Coord. Commissione innovazione e digitalizzazione Conferenza Regioni e Province Autonome

Paolo Ghezzi, Direttore Generale Infocamere

Matteo Marnati, Ass. Innovazione Ricerca Ambiente e Energia Regione Piemonte

17:15 Interventi istituzionali

On. Galeazzo Bignami, Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Sen. Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione

Chiusura lavori a cura di Maria Cammarota, Direttrice Generale Assinter Italia

Modera i lavori: Raffaele Barberio, Direttore Key4Biz

Saranno presenti i partner scientifici e pre-competitivi dell’Academy:

SDA Bocconi, LUISS School of Government, LUM Libera Università Mediterranea, Politecnico di Bari, GSOM Politecnico di Milano, Rome Business School, Università di Bari, Università di Bologna, Università Federico II di Napoli; Amazon Web Services, Aruba, Dedalus, Doctolib, DXC Technology, Engineering, Exprivia, Google Cloud, GPI, HPE, Intersystems, Netalia, Oracle, Reply, SAP.

Come partecipare:

Per partecipare come uditore in sala è obbligatoria la prenotazione al seguente indirizzo e-mail: eventi@assinteritalia.it

L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

L’Agenda in PDF