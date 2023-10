Attualmente, il System 03 è in grado di ripulire dalla plastica un’area grande come un campo di calcio “ogni cinque secondi”. L’obiettivo è ripulire il Pacifico di tutti i rifiuti in plastica sversati negli anni. Come funziona la tecnologia.

Il System 03 contro Great Pacific Garbage Patch

Immaginiamo di rastrellare l’Oceano alla ricerca di pezzi di plastica. Fino a qualche decennio fa sarebbe stata considerata follia, oppure un inutile attività da ambientalisti radicali. Purtroppo, oggi, sappiamo bene che i grandi oceani sono pieni di rifiuti, come dimostra Great Pacific Garbage Patch, un enorme accumulo di spazzatura galleggiante, composto per lo più di plastica, e situato nell’Oceano Pacifico (ma il fenomeno è presente anche in Atlantico e nell’Oceano Indiano).

Il progetto Ocean Cleanup ha sviluppato diversi sistemi di individuazione, raccolta e trattamento di questi rifiuti, l’ultimo dei quali è il “System 03”.

Una tecnologia che sta dando degli ottimi risultati e che proprio nei giorni scorsi ha chiuso un lungo periodo di ulteriori test, arrivando a concludere cinque operazioni di estrazione di plastica dall’Oceano, per un totale di 46.000 kg (da fine agosto ai primi di ottobre).

Attualmente, il System 03 è in grado di ripulire dalla plastica un’area grande come un campo di calcio “ogni cinque secondi”.

Five plastic extractions, testing our new marine animal safety hatch, plastic hotspot hunting – System 03's maiden voyage is complete, and the ocean is ≈46,000 kg (≈101,412 lbs) cleaner. Here’s how Josh did it: https://t.co/1MmCyCDQJ0. pic.twitter.com/WhmIkshxuJ — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) October 6, 2023

Come funziona

Per tenere questi ritmi, il sistema si compone di apparecchiature tecniche per la rimozione dall’acqua e lo stoccaggio della plastica, di una barriera galleggiante lunga circa 2,2 km e che pesca in profondità fino a 4 metri sotto la superficie dell’acqua, che poi viene rimorchiata da due navi, la Maersk Tender e la Maersk Trader, che molto lentamente consentono di setacciare ampie aree dell’Oceano.

Grazie a telecamere subacquee e sensori ogni animale vivo che finisce nella rete del System 03 viene poi individuato e rilasciato in mare aperto, grazie ad un sistema di sicurezza chiamato MASH.

Il Systema 02 ha già tirato via dall’oceano Pacifico 250 mila kg di rifiuti di plastica tra il 2021 ed il primo semestre del 2023.

Tutta la plastica raccolta viene trasportata in appositi impianti di stoccaggio, per poi essere avviata al riciclo e il riuso, per dar vita a nuovi prodotti.