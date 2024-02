Rifiuti e inquinamento, il Report “Plastic Waste Makers Index 2023”

Nel 2021 sono state generate 6 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica in più rispetto al 2019, quasi interamente realizzati a partire da nuovi polimeri plastici derivati ​​da combustibili fossili. Le emissioni di CO2 generate dalla plastica monouso sono state pari a 450 milioni di tonnellate (più del dato relativo al totale della Gran Bretagna).

Gran parte di questi rifiuti di plastica sono prodotti da aziende di medio-grandi dimensioni attive in diversi settori economici chiave a livello mondiale, secondo il rapporto “Plastic Waste Makers Index 2023”, pubblicato quest’anno dalla Minderoo Foundation.

L’economia circolare della plastica, al momento, non sembra particolarmente supportata e solo il 2% di nuovi prodotti proviene dal riciclo degli scarti.

La Top Ten delle aziende che hanno prodotto più rifiuti di plastica monouso

Le prime 10 aziende in classifica hanno generato una quota di rifiuti di plastica monouso pari al 31% del totale, che per il 2021 è stato stimato in 139 milioni di tonnellate.

Ecco la Top Ten delle società che producono più “Plastica Waste”:

1) ExxonMobil (USA)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 6 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per plastica monouso, 2021: 17,8 milioni di tonnellate di CO2e

2) Sinopec (Cina)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 5,8 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per plastica monouso, 2021: 22,1 milioni di tonnellate di CO2e

3) Dow (USA)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 5,3 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per plastica monouso, 2021: 15,6 milioni di tonnellate di CO2e

4) Indorama Ventures (Tailandia)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 4,6 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per plastica monouso, 2021: 21,7 milioni di tonnellate di CO2e

5) Saudi Aramco (Arabia Saudita)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 4,5 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per plastica monouso, 2021: 14,9 milioni di tonnellate di CO2e

6) LyondellBasell (USA)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 4,4 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per plastica monouso, 2021: 13,4 milioni di tonnellate di CO2e

7) PetroChina (Cina)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 4,2 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per plastica monouso, 2021: 14,9 milioni di tonnellate di CO2e

8) Reliance Industries (India)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 3,0 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per plastica monouso, 2021: 10,8 milioni di tonnellate di CO2e

9) Ineos (Regno Unito)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 2,8 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per la plastica monouso, 2021: 9,3 milioni di tonnellate di CO2e

10) Alpek SA de CV (Messico)

Rifiuti di plastica monouso generati, 2021: 2,8 milioni di tonnellate

Emissioni di gas serra per plastica monouso, 2021: 12,6 milioni di tonnellate di CO2e

Eni al 36° posto

La classifica continua, fino alla posizione 50. L’italiana ENI occupa il 36° posto, con 0,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica monouso generati, per 2,6 milioni di tonnellate di COe emesse durante il 2021.

Complessivamente, tutte assieme le 50 aziende esaminate sono considerate responsabili del 62% del totale dei rifiuti di plastica monouso a livello globale.