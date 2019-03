Videointervista a Paolo Dal Cin, Security Lead di Accenture per l’Europa e l’America Latina: 'L’Italia ha la necessità di proteggere le infrastrutture critiche nazionali, energetiche, Tlc e sistemi interbancari. La cybersecurity non è un costo, ma opportunità di business per le aziende per abilitare nuove opportunità legate all’Innovazione’.

“Siamo in uno scenario di cyberspace sempre più complicato con nuove minacce e con un cybercrime più aggressivo e attacchi a livello governativo che colpiscono infrastrutture critiche supply chain e terze parti”, descrive così il momento storico, nella videointervista condotta da Eliana D’Aquanno, Paolo Dal Cin, attuale Managing Director di Accenture Security con responsabilità per l’Italia, Europa Centrale e Grecia (ICEG), e di recente nominato Security Lead per l’Europa e l’America Latina.

Quale uno dei migliori strumenti di cybersecurity per proteggere le infrastrutture critiche nazionali? “La direttiva Nis”, ha aggiunto Dal Cin.

La Direttiva europea nota come “Nis”, Network and Information Security, per la prima volta a livello europeo affronta in modo organico e trasversale il tema della cybersecurity, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nei 28 Paesi membri.

“La direttiva Nis è un faro” ha spiegato Dal Cin, “ma il livello di applicazione della normativa è fortemente limitata per la scarsa attenzione dedicata al tema e invece più concentrata al Regolamento Ue per la protezione dei dati”.

“L’Italia ha la necessità di proteggere le infrastrutture critiche nazionali, energetiche, Tlc e sistemi interbancari” ha detto il manager di Accenture, sottolineando che “la cybersecurity non è un costo, ma opportunità di business per le aziende per abilitare nuove opportunità legate all’Innovazione’.