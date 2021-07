Olimpiadi di Tokyo in alta fedeltà, si parte il 21 luglio

Le Olimpiadi di Tokyo

Prenderanno il via tra una settimana le Olimpiadi di Tokyo. Il 21 e 22 luglio, infatti, ci saranno gli anticipi di calcio, baseball e softball, a cui seguirà l’inaugurazione ufficiale dell’inizio dei giochi programmata per il 23 luglio (termineranno l’8 agosto).

Come per gli europei di calcio, poi vinti dalla nostra nazionale nella difficile ed entusiasmante finale di Londra, anche le Olimpiadi saranno trasmesse dalla piattaforma satellitare gratuita tivùsat nella migliore qualità video e in maniera gratuita.

Le gare in programma, che si svolgeranno principalmente nella città di Tokyo, ma anche nelle località di Sapporto e Tsurigasaki, saranno infatti offerte al pubblico in tecnologia HD.

Dove vederle in TV

La Rai trasmetterà circa 200 ore di gare, ma la stragrande maggioranza degli appuntamenti sarà visibile su Discovery+.

Per quanto riguarda l’emittente pubblica, sono stati acquisiti i diritti per il broadcasting tradizionale, ma non per lo streaming live, quindi le 200 ore di trasmissione riguarderanno Rai Sport HD sul digitale terrestre o su tivùsat (canale 121).

Come spiegato sul sito ufficiale della manifestazione, i Giochi olimpici di Tokyo 2020 (poi posticipati di un anno per via della pandemia di Covid-19), si svolgeranno in 41 diverse sedi, tra cui il Japan National Stadium, il Tokyo Stadium e lo Yokohama Stadium.

Le nuove discipline mixed-gender

In totale saranno 340 le gare per 33 discipline sportive, tra cui surf, arrampicata e skateboard che entrano nella storia dei Giochi olimpici per la prima volta, assieme al freestyle BMX e basket 3×3.

Altra novità molto rilevante sono le prime sperimentazioni di mixed-gender-sports, cioè gare sportive in cui uomini e donne sono assieme in squadra o competono direttamente, come nel caso del nuoto, triathlon, judo, tiro con l’arco e altre discipline atletiche.

Per seguire i Giochi olimpici su tivùsat in alta definizione basta avere la parabola satellitare e un dispositivo certificato tivùsat (decoder o CAM). La smartcard è sempre inclusa nella confezione del decoder o della CAM.