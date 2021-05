Partirà il prossimo 11 giugno 2021 la XVI edizione degli Europei di calcio, con la partita inaugurale Turchia-Italia che si disputerà a Roma. Al torneo continentale, che si chiuderà con la finale di Londra dell’11 luglio, prenderanno parte 24 squadre.

Tutte e 51 le gare saranno trasmesse gratuitamente in diretta tv su Sky. La Rai si è aggiudicata una selezione di 27 gare, tra cui quelle della nazionale italiana, che saranno trasmesse da Rai Uno, in HD sul digitale terrestre e in Ultra HD su Rai 4K (canale 210 di tivùsat).

Europei di calcio o Euro 2020, visto che dovevano tenersi l’anno scorso, poi rimandati al 2021 per via dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che vedranno di nuovo il ritorno dei tifosi negli stadi in tutti i Paesi dove si giocheranno le partite (a meno di nuovi provvedimenti anti-Covid sempre possibili).

Come spiegato sul sito della Federazione italiana giuoco calcio o Figc, si tratta del “primo campionato europeo itinerante di calcio”, ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione.

Come detto, muoverà i suoi primi passi da Roma, sede della cerimonia inaugurale e della gara d’apertura, ma sarà solo il kickoff di un torneo unico nel suo genere, ospitato in 11 città (Roma, Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Glasgow, Londra, Monaco, Siviglia e S. Pietroburgo).