Il calendario degli incontri, come e dove vederli, con tanta tecnologia in campo e in televisione. L’intelligenza artificiale aiuterà l’arbitro a decidere se è o no fuorigioco.

Qatar 2022, dove e come vedere le partite

Manca poco più di un mese al via dei mondiali di calcio 2022 in Qatar. Si partirà il 20 novembre all’Al Bayt Stadium, con i padroni di casa che incontreranno l’Ecuador nella partita inaugurale, mentre la sfida finale si giocherà domenica 18 dicembre.

Nonostante la nostra nazionale non sia riuscita a qualificarsi per la ventiduesima edizione del torneo di calcio più amato e ambito del mondo, le partite delle 32 squadre iscritte alla competizione saranno trasmesse nel nostro Paese dai canali della Rai, che ha acquistato i diritti tv in esclusiva.

Si potranno seguire le partite in chiaro su Rai Uno, Rai Due, Rai Sport HD, RaiPlay (anche in diretta streaming) e su Rai 4K per i possessori di parabola e decoder satellitare.

Un mondiale di calcio in altissima definizione

Quindi un mondiale di calcio davvero in alta e altissima definizione, ormai, anche perché dallo scorso marzo, a seguito del passaggio al nuovo digitale terrestre, tutti i canali che saranno trasmessi con la nuova codifica MPEG-4 potranno essere visualizzati correttamente solo da televisori e decoder in grado di supportare l’HD.

Le 64 partite in programma saranno trasmesse sui vari canali Rai a diversi orari (11:00, 14:00; 17:00; 20:00). Di queste, ben 56 saranno offerte in altissima definizione, sfruttando la tecnologia 4K.

In campo anche l’intelligenza artificiale

Molto interessante, anche per gli spettatori televisivi, sarà infine l’utilizzo in campo di una nuova tecnologia per individuare al centimetro un’eventuale posizione di fuorigioco, chiamata Semi automated offside technology (Soat) ed è stata testata dall’italiano Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, la Fédération internationale de football association che di fatto rappresenta il Governo mondiale del calcio.

All’interno del pallone con cui saranno giocati i mondiali del Qatar, infatti, ci saranno dei sensori che invieranno dati in tempo reale (500 volte al secondo) alla sala operativa del team arbitrale. A questa soluzione altamente tecnologica si integrano 12 telecamere di localizzazione che si trovano sotto il tetto dello stadio e intorno al campo, che avranno il compito di tracciare le traiettorie della palla e dei giocatori, con la capacità di inviare fino a 50 fotogrammi al secondo.

Un software basato su intelligenza artificiale riceve infine le immagini e le esamina per individuare – in teoria – qualsiasi tipo di fallo sul campo da gioco, nello specifico il fuorigioco degli attaccanti. L’algoritmo sarà in grado di valutare l’offside in mezzo secondo circa.