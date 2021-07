Olimpiadi di Tokyo 2021, tutti gli appuntamenti in HD su tivùsat

Le gare si potranno seguire, secondo un preciso calendario degli eventi, sui canali Rai 2 (disponibile in HD su tivusat al canale 102) e Rai Sport (canale 21 di tivùsat e canale 58 del digitale terrestre).

Le Olimpiadi di Tokyo in tv

Dopo la grande kermesse calcistica di Euro 2020, con la vittoria dell’ambito trofeo da parte della nazionale italiana, è la volta di una nuova serie di appuntamenti con lo sport mondiale in occasione dei Giochi della XXXII Olimpiade in corso a Tokyo.

Come per gli europei di calcio, anche queste Olimpiadi dovevano svolgersi l’anno passato, ma a causa della pandemia di Covid-19 sono state rinviate al 2021.

Le gare in programma per tutte e 33 le discipline ammesse si svolgeranno fino all’8 agosto e rigorosamente a porte chiuse (la paura della pandemia in Giappone è forte e tra gli atleti ed i loro staff si contano già decine di positivi al virus).

Sono 384 gli atleti italiani qualificati pronti a conquistare le ambite medaglie: si tratta della delegazione degli atleti italiani più numerosa di sempre.

Per seguire tutte le sfide in televisione, i canali dedicati agli Olympic Games di Tokyo sono: Rai 2 (disponibile in HD su tivusat al canale 102), Rai Sport (canale 21 di tivùsat e canale 58 del digitale terrestre), Rai Radio 1, Rai Radio 2 e Rai Radio 1 Sport.

Il calendario degli appuntamenti

Di seguito alcune delle gare in calendario, che saranno trasmesse in televisione e in diretta radio:

27 luglio

Alle ore 2.55 – Canottaggio Finale quattro di coppia uomini

Alle ore 3.40 – Nuoto Finale 200 stile libero uomini

28 luglio

Alle ore 3.40 – Nuoto Finale 200 stile libero donne

Alle ore 4.50 – Nuoto Finale 1.500 stile libero donne

Alle ore 5.25 – Nuoto Finale staffetta 4×200 stile libero uomini

Alle ore 7.00 – Ciclismo Cronometro individuale uomini

29 luglio

Alle ore 7.30 – Tiro a volo Finale Trap donne

30 luglio

Alle ore 13.30 Atletica Finale 10.000 metri uomini

1° agosto

Alle ore 3.40 – Nuoto Finale 1.500 stile libero uomini

Alle ore 5.00 – Tennis Finale singolo uomini

Alle ore 12.10 – Atletica Finale salto in alto uomini

Alle ore 14.50 – Atletica Finale 100 metri uomini

2 agosto

Alle ore 10.45 – Ginnastica artistica Finale donne (corpo libero)

4 agosto

Alle ore 23.30 -Nuoto di fondo 10.000 uomini

5 agosto

Alle ore 9.30 – Atletica Marcia 20 km uomini

Alle ore 13.30 – Lotta libera Finale uomini fino a 86 kg

7 agosto

Alle ore 4.30 – Pallacanestro Finale donne

Alle ore 8.15 – Pugilato Finale Oro donne fino a 69 kg

Alle ore 13.00 – Pallacanestro Finale uomini

8 agosto

Alle ore 24.00 – Atletica Maratona uomini

Alle ore 9.30 – Pallanuoto Finale uomini

