Rai 1 racconta il percorso degli Azzurri verso gli Europei con un format tutto nuovo, dal titolo “Sogno Azzurro”. Attraverso un racconto cinematografico, una mini serie in quattro puntate, la Rai farà vivere agli spettatori lo spirito di squadra tra i giocatori italiani. Scopriamo di cosa si tratta e quando vederlo in tv.

La mini serie su Euro 2020

Il progetto “Sogno Azzurro” è un viaggio di 10 mesi iniziato a settembre 2020, che si concluderà alla vigilia della gara inaugurale dell’Europeo, in programma l’11 giugno. L’obbiettivo è quello di far vivere ai telespettatori la Nazionale italiana più da vicino, in un modo tutto nuovo. Per la prima volta nella lunga e vincente storia della Nazionale, infatti, il pubblico avrà l’occasione di entrare a Coverciano, di seguire i calciatori dal loro arrivo alle riunioni tra staff e squadra, durante gli allenamenti e nei momenti di relax, di viaggiare con gli Azzurri durante le trasferte, di “vivere” al loro fianco negli spogliatoi prima della partita, in campo e sugli spalti, oltre che nel dopogara, di scoprire le persone che concorrono al raggiungimento dei risultati sportivi, di attraversare i temi ed i valori dello sport: dai rapporti umani al coraggio, dalla paura al riscatto.

“Sogno Azzurro” non è solo un racconto sportivo, ma anche umano, composto da tante storie. Una di queste è la grande amicizia che unisce il CT Roberto Mancini ed il suo staff, composto dai compagni di una vita, come Gianluca Vialli e gli altri “ragazzi” della sua Sampdoria, e dalle new entry, come il campione del mondo 2006 Daniele De Rossi. Oppure, quella della rivalità tra calciatori avversari nei club, che viene poi superata dai legami che nascono in Nazionale. Fino a quelle che non sempre hanno un lieto fine, come accade quando un calciatore è costretto per un infortunio o un imprevisto a perdere l’occasione della vita. E poi c’è spazio per le abitudini e le scaramanzie, i segreti e le curiosità, come ad esempio le nuove tecnologie sempre più presenti nel calcio.

A fare da sfondo a tutto ciò, poi, troveremo immagini e commenti dei protagonisti di ieri e di oggi, appartenenti al vasto archivio storico della Rai, che rievocheranno la storia della Nazionale e proietteranno il telespettatore verso l’avventura degli Europei. Non mancheranno poi i racconti di alcuni calciatori e Commissari Tecnici che hanno scritto la storia del calcio italiano. Tra questi, Gianluigi Buffon, primatista di gare disputate in Nazionale (176), Marcello Lippi, Arrigo Sacchi e Antonio Conte, che hanno guidato gli Azzurri nelle grandi competizioni tra gli anni ’90 e ’10.

La Nazionale italiana: la vera protagonista

La vera protagonista del racconto, ovviamente, è la Nazionale italiana di Roberto Mancini. In seguito alla mancata qualificazione al Mondiale 2018, il CT ha ridato entusiasmo e risultati positivi, battendo addirittura il record di 9 vittorie consecutive stabilito tra il 1938 e il 1939 dalla Nazione di Vittorio Pozzo, con le 11 vittorie consecutive ottenute tra il 2018 e il 2019 alla qualificazione dell’Europeo. Tra i risultati positivi, poi, non possiamo non accennare alla conquista della Final Four di UEFA Nations League, in programma a ottobre 2021, in esclusiva sulla Rai.

Quando vedere “Sogno Azzurro” in tv, in 4k

Questa inedita e originale mini serie in quattro puntate andrà in onda da lunedì 7 a giovedì 10 giugno, alle ore 20.45, su Rai 1 (disponibile in HD su tivùsat al canale 101). “Sogno Azzurro” sarà trasmessa anche su Rai 4K (al canale 210), in esclusiva su tivùsat: la tv satellitare offre dunque ai telespettatori l’opportunità di seguire gratuitamente la mini serie in tecnologia 4K Ultra HD. Solo gli utenti dotati di un televisore 4K e di una CAM certificata tivùsat o di un decoder 4K tivùsat potranno seguire gratuitamente l’appuntamento in ultra definizione.

