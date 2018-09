È on air da oggi la nuova campagna - tv, radio e digital - di NOW TV, la Internet Tv di Sky che consente di disdire con facilità il contratto. Tra il ventaglio di contenuti live e on demand, anche 7 partite a giornata della Serie A in HD.

Le tante innovazioni tecnologiche che stanno via via cambiando la vita di tutti i giorni hanno reso le persone sempre più libere di scegliere senza vincoli: trasporti, food, hotel… Il nostro mondo è cambiato. Tutto è vicino e veloce, tutto è a portata di mano e di app, come Now Tv, la Internet Tv di Sky, che offre in streaming contenuti di intrattenimento sia live che on demand, con gli show televisivi più amati, un catalogo di prime visioni cinematografiche e di Serie Tv tra le più attese, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Permette inoltre agli appassionati di sport di seguire 7 partite di Serie A per ogni turno, tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League in esclusiva, la Premier League, la Bundesliga, la Motogp™, la Formula 1® e i principali tornei di Tennis, Golf e Rugby con la qualità del super HD.

Da oggi Now Tv si fa conoscere ancora di più con la nuova campagna in onda su Tv, Radio e Web.

Realizzata dall’agenzia Alkemy, con l’art direction di Giorgio Cignoni e il copywriting di Federico Ghiso, la campagna evidenzia con l’headline “Your next tv is NOW (TV)” la continua evoluzione di questo servizio, sempre al passo con i tempi e pronto al futuro.

Now Tv, cosa cambia

Migliorerà continuamente l’esperienza di visione degli utenti. Dopo il lancio a maggio della Smart Stick – un device piccolo, semplice e leggero che porta su ogni televisore la qualità e la varietà dei contenuti NOW TV – e l’aggiunta della Smart Tv LG alla lista di big screen su cui è fruibile il servizio in streaming, sono state rese disponibili nuove funzionalità che offrono una visione ancora più immersiva: tra loro il Binge Watching, che propone l’episodio successivo della serie che si sta seguendo e il Restart, che fa ripartire dall’inizio un film o l’episodio di una serie tv in onda.

NOW TV si potrà presto vedere anche su APPLE TV, ANDROID TV e PANASONIC e a breve saranno inoltre introdotto il Download&Play, per scaricare un contenuto e fruirne senza connessione a internet.