Nintendo presenta Labo, connubio tra Switch e… cartone

Nintendo ha presentato Labo, una nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta.

Insieme alla console Switch, i kit Labo forniscono tutto il necessario per assemblare forme di cartone che, combinate con la tecnologia di Nintendo Switch, permettono di dare vita alle proprie idee.

I kit permettono di trasformare fogli di cartone in creazioni interattive chiamate Toy-Con, progettate per funzionare con la console Nintendo Switch e i controller Joy-Con. I Toy-Con prendono poi vita quando vengono combinati con Nintendo Switch.

“Il nostro obiettivo è portare un sorriso sul volto di tutti coloro che entrano in contatto con Nintendo”, ha dichiarato Satoru Shibata, presidente di Nintendo of Europe. “Con Nintendo Labo e Nintendo Switch, i giocatori possono scoprire nuovi modi di giocare dando libero sfogo alla propria creatività. Io personalmente spero che tanti utenti si divertiranno ad assemblare i kit insieme alle loro famiglie, con un grande sorriso sul volto.”

Nintendo Labo sarà disponibile dal 27 aprile in tutta Europa in due kit, il Kit assortito e il Kit robot. Entrambi conterranno tutto l’occorrente per portare in vita i Toy-Con, materiali per l’assemblaggio e software per Nintendo Switch inclusi.