Nintendo fa causa a due siti di ROM

Nintendo ha intentato causa contro due grossi siti di ROM, chiedendo milioni di dollari di compenso per danni.

I siti citati da Nintendo per violazione di copyright sono LoveROMS e LoveRETRO, secondo l’azienda gestiti dallo stesso proprietario.

“Il solo sito web di LoveROMS riceve 17 milioni di visitatori ogni mese”, si legge nel testo del documento. “Tali visitatori sono attirati dall’ampia disponibilità di copie gratuite e non autorizzate di videogiochi e altre preziose proprietà intellettuali di Nintendo”.

Il compenso richiesto è di 150.000 $ per ogni gioco e di 2 milioni di dollari per ogni marchio violato, cifre che potrebbero portare facilmente a oltre 100 milioni di dollari totali. La cifra richiesta, probabilmente, ha lo scopo di far chiudere i siti più che di ottenere realmente il pagamento. Per ora, LoveRETRO ha chiuso “fino a nuovo avviso”, mentre LoveROMS ha rimosso tutte le ROM dei videogiochi Nintendo.

La questione emulazione è sempre stata un territorio scottante. Spesso le community operano ai limiti del legale e molte compagnie sono schierate contro il fenomeno, nonostante l’hardware necessario a far girare tali ROM non sia più né in vendita, né accessibile.