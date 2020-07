Neosperience Innovation Lab, la trasformazione digitale a portata di tutti

Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

Il digitale sta trasformando tutti i settori industriali. Le nuove tecnologie e i nuovi modelli di business stanno ridefinendo il concetto di competitività creando una nuove proposte di prodotti e servizi, sempre più interconnessi nei diversi settori.

Il digitale non è più solo uno strumento per contrastare la concorrenza, ma è un fattore di continuità che porta lontano le aziende che ne abbracciano i dettami.

La crisi in corso ha accelerato questa trasformazione

Oggi nessuna impresa può permettersi di perdere il treno del digitale, in ogni sua forma: è necessario affrontare i cambiamenti in atto. Come? Ripensando l’organizzazione in sé, acquisendo nuove competenze e talenti, rinnovando macchinari e software di controllo o gestionali, adottando nuove tecnologie e, per finire (cosa più importante), cambiando mentalità.

Oltre a una visione e a una strategia, servono investimenti costanti e competenze per aiutare le imprese a compiere con successo questo passaggio fondamentale.

Per questo motivo Neosperience e i suoi partner hanno avviato un programma di affiancamento, il Neosperience Innovation Lab, per accelerare la trasformazione digitale delle imprese con investimenti finalizzati all’innovazione e allo sviluppo di nuove competenze tramite la creazione di una Corporate Startup.

Cos’è il Neosperience Innovation Lab?

È un hub al cui interno sono raggruppate tutte le competenze tecniche e umane utili a supportare la trasformazione digitale delle PMI. Queste competenze sono garantite da Neosperience e dai suoi partner (Mikamai, Workup, Value China, Somos).

Che percorso propone Neosperience?

Alla PMI che si rivolge al Neosperience Innovation Lab verrà redatto gratuitamente un Business Plan Digitale, attraverso cui verranno messe in evidenza le opportunità per la sua trasformazione digitale.

Se dopo tale analisi l’impresa decide di sottoscrivere la proposta, i consulenti predisposti cominceranno a supportarne la trasformazione digitale, partendo dalle basi (se la presenza digitale è inesistente), fino ad arrivare alla creazione di una Corporate Startup, ovvero una società esterna, partecipata a metà tra l’impresa e Neosperience (così da potersi dividere i rischi), che gode di sgravi fiscali consistenti da parte dello Stato.

Anche a tal fine, entrerà in gioco anche la collaborazione con Banca Valsabbina, che analizzerà le prospettive economiche della proposta, supportando poi l’impresa con l’erogazione di finanziamenti: nel 2019 Banca Valsabbina ha messo a disposizione 435 milioni a supporto delle imprese.

Quando la Corporate Startup sarà funzionante e indipendente, e avrà raggiunto i suoi obiettivi di business, l’azienda madre potrà decidere se re-integrarla e renderla la propria business unit digitale, o continuare a farla operare autonomamente.

Quali sono vantaggi per l’impresa ?

Ogni impresa – grazie al modello di crescita sostenibile, flessibile e dinamico che la Corporate Startup garantisce – potrà gestire in modo vincente la propria trasformazione digitale, che gli permetterà di

Portare all’interno nuovi talenti e competenze;

Sviluppare nuovi prodotti, sia fisici sia digitali;

Diversificare;

Godere dei vantaggi economici statali/locali/europei per la Corporate Startup;

Implementare nuove tecnologie (IoT, IA, AR e VR, Block Chain,etc.) nei processi produttivi e distributivi, o per favorire l’esperienza del cliente.

Se foste interessati ad approfondire l’argomento, vi invitiamo a contattarci senza impegno attraverso i canali istituzionali di Neosperience o di Neos Consulting, o visitando il sito Neosperiencelab.it