Cassa Depositi e Prestiti amplia il proprio sistema di comunicazione digitale per rafforzare la conoscenza delle proprie soluzioni a sostegno dell’innovazione, della crescita e, più in generale, della ripartenza del Paese.

Il sistema di comunicazione digitale del Gruppo si arricchisce infatti con CDP Live (live.cdp.it), nuova piattaforma multimediale dedicata all’informazione e alla formazione degli stakeholder del Gruppo: dai risparmiatori alle imprese e agli enti della Pubblica Amministrazione (PA).

In un contesto in cui eventi e incontri sul territorio sono stati sospesi a causa dell’emergenza Covid, CDP Live nei prossimi mesi metterà a disposizione degli utenti oltre 50 eventi e masterclass sui prodotti del Gruppo e storie di successo di imprese, enti della pubblica amministrazione e progetti infrastrutturali realizzati.

Attraverso la piattaforma – il cui lancio è supportato da una campagna di comunicazione “tricolore” avviata lo scorso 18 novembre in occasione della chiusura delle celebrazioni del 170° anniversario dalla fondazione di CDP – gli utenti potranno registrarsi e ricevere aggiornamenti periodici sugli eventi in programma, prenotarsi e partecipare agli eventi in streaming con possibilità di interagire attraverso la virtual room, rivedere gli eventi e le storie di successo.

CDP Live amplia le funzionalità del sito cdp.it, rinnovato con un restyle grafico e nuovi percorsi di navigazione, che consente agli utenti di conoscere l’offerta del Gruppo attraverso:

quattro percorsi digitali (dedicati a Risparmiatori, Imprese, Pubbliche Amministrazioni e operatori della Cooperazione);

un configuratore di offerta tramite cui è possibile selezionare il prodotto più in linea le proprie esigenze in due semplici click;le storie di successo di imprese e PA, attraverso una mappa interattiva con i progetti realizzati in Italia e nel mondo con il sostegno del Gruppo.