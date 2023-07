Nuova interrogazione del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri su Open Fiber per sapere se gli azionisti Cdp e Macquarie vi siano patti parasociali che impegnano in qualche modo la Cassa a nuovi investimenti.

“Sulla vicenda Open Fiber ho presentato una ulteriore interrogazione al governo per sapere: ‘Se esistano patti parasociali tra la Cassa Depositi e Prestiti e Macquarie. La Cdp infatti possiede il 60% di Open Fiber, mentre il fondo ne controlla il rimanente 40%. E’ opportuno sapere se esistano intese di qualsiasi tipo, veri e propri patti parasociali, che potrebbero, in prospettiva, ingenerare nuovi oneri a carico della Cassa Depositi e Prestiti. E’ ovvio che la gestione di Open Fiber e il suo andamento impongano di conoscere e di fare luce su rischi pattizi che possano obbligare l’Istituzione CDP a dover impegnare altri fondi pubblici (ancorché risparmi privati) in quella che appare una voragine senza fondo”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è tornato sulla vicenda Open Fiber, dopo due precedenti interventi del 24 luglio e del 25 luglio.