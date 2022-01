Crescono le transazioni globali merger & acquisition del +64% in Europa, mentre negli ultimi 3 anni il mercato italiano per numero di deal è mediamente valso circa il 2% di quello mondiale. Per il 2022 occhi puntati su cybersecurity, data intelligence e infrastrutture IT.

Il momento globale del settore tecnologico

L’anno passato si è consolidato un nuovo trend nel settore delle fusioni e delle acquisizioni (Merger & Acquisition, o M&A), con il raggiungimento del traguardo dei 4.000 miliardi di dollari di valore aggregato in tutto il mondo. Di questi, secondo stime Klecha & Co., più di 1.000 miliardi di dollari sono relativi a operazioni nel settore tecnologico.

Il risultato è probabilmente legato alla grande emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, alle misure restrittive adottate da quasi tutti i Governi e alla grande ascesa delle tecnologie necessarie alla transizione digitale, come unico strumento a disposizione delle famiglie per lavorare, studiare, tenere vive le relazioni sociali, fare spesa e godere dell’intrattenimento online e mediatico.

In Italia transazioni in crescita del 36%

Poi sono arrivati gli investitori, che hanno visto nel settore tech una grande opportunità di guadagno, con relativa impennata del numero di operazioni M&A. Solo in Europa sono stati investiti nel settore tech più di 100 miliardi di dollari, di cui poco più di un miliardo di dollari in Italia.

A livello di transazioni tech cumulate nel 2021, si è registrato un aumento del +64%, con 7.560 deal contro i 4.600 del 2020.

In Italia si sono avute circa 160 transazioni, in aumento del +36% sul 2020. Secondo la ricerca, “negli ultimi 3 anni, il mercato italiano per numero di transazioni tech è mediamente valso circa il 2% di quello mondiale”.

Trend per il 2022: cybersecurity, data intelligence e infrastrutture IT

Per l’anno in corso, infine, si attende ancora una crescita, perché l’interesse degli investitori sembra rimanere alto.

“La crescita sarà supportata da alcuni trend secolari come la difesa della “sovranità digitale” che, anche alla luce di maggiori controlli sui Foreign Direct Investments, ci aspettiamo possa avere quale effetto non solo di accelerare il consolidamento del settore a livello nazionale, ma soprattutto europeo limitando le operazioni di m&a cross-border con soggetti extra – europei”, si legge nel commento ai dati.

I segmenti tecnologici che secondo lo studio dovranno essere monitorati da vicino sono quello della cybersecurity, della data intelligence e delle infrastrutture IT.

In particolare,gli investimenti in società operanti in ambito cyber hanno raggiunto un nuovo record nel 2021, con il terzo trimestre che è stato il migliore della storia per numero di transazioni di M&A. Possibile una fase di consolidamento nei prossimi mesi.