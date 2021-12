Si colma pian piano il gap con le società tecnologiche americane. Quelle del vecchio continente stanno per raccogliere entro la fine dell’anno in corso un finanziamento record complessivo di 121 miliardi di dollari, tre volte più grande rispetto al 2020.

Stato della tecnologia in Europa, lo studio

La trasformazione digitale che sta attraversando l’economia europea si fa sempre più rapida e profonda, con le società tecnologiche che giocano un ruolo di assoluto primo piano.

Secondo il Report annuale del venture capital Atomico, “State of European Tech 2021”, edizione 2021, le startup tecnologiche del vecchio continente stanno per raccogliere a ine anno un finanziamento record di 121 miliardi di dollari, tre volte di più rispetto al 2020.

Altro dato significativo è il valore azionario totale delle società tecnologiche europee nei mercati pubblici e privati, che ​​dovrebbe riuscire a superare per la prima volta i 3 trilioni di dollari nel 2021.

“Siamo arrivati ​​al traguardo di 1 trilione di dollari solo tre anni fa, nel dicembre 2018. E poi siamo passati da 1 a 2 trilioni di dollari in meno di 24 mesi, e poi quest’anno, è arrivato un altro trilione di dollari, in soli otto mesi”, ha raccontato alla Cnbc Tom Wehmeier, partner economico di Atomico e coautore dello studio.

Unicorni e decacorni, come crescono le società tecnologiche europee

In Europa attualmente ci sono 321 unicorni, ognuno vale più di un miliardo di dollari, 98 dei quali nati quest’anno. A questi si aggiungono 26 “decacorni” (decacorns), cioè società da 10 miliardi di dollari o più di valore ciascuna, tra cui Klarna, Revolut e Checkout.com.

Per quel che riguarda il nostro Paese, si legge in un approfondimento su Teleborsa, la capitalizzazione del mercato tecnologico nazionale è quasi raddoppiata, passando dai 14,5 miliardi del 2020 ai 26,6 miliardi di dollari stimati per la fine del 2021.

Si colma il divario con gli USA (grazie alla Germania)

“I dati del 2021 mostrano un notevole aumento degli investimenti venture capital in startup, più del doppio rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente. Le startup europee non devono più invidiare le quelle statunitensi. Anche gli unicorni europei sono diventati la nuova normalità, il loro numero è quasi raddoppiato nel 2021”, ha commentato Mariya Gabriel, Commissario UE per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù.

A livello di geografia economica e finanziaria legata al segmento tecnologico, tra le città a più alta densità di unicorni abbiamo Monaco (8,1), Londra (7), Berlino (6,8), Dublino (4,5), Parigi (4,4), Vienna (2,8), Helsinki (2,6).

Un dominio tedesco, con l’unica grande città dell’Europa mediterranea in classifica che è Barcellona, con 2,4 unicorni di media.