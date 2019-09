Accenture ha incluso Torino nel suo nuovo “Experience Activation Network”, la rete che raccoglie una serie di centri all’avanguardia in tutto il mondo nati con l’obiettivo di promuovere nuove esperienze di brand focalizzate sul marketing come volano di crescita.

Il network fa parte di Accenture Interactive Operations, la divisione di Accenture Interactive dedicata ai servizi di marketing che, facendo leva su elementi come i talenti del settore, l’innovazione dei processi e le tecnologie più innovative come l’automazione e l’intelligenza artificiale, realizza esperienze di brand dinamiche attraverso tutti i punti di contatto con i consumatori e i diversi canali.

“Con la customer experience che sta diventando sempre di più un driver di vantaggio competitivo e crescita sostenibile, il marketing sta consolidando il proprio ruolo strategico per le aziende”, afferma Debbie Polishook, group chief executive di Accenture Operations. “Il nostro Experience Activation Network supporta i clienti nel processo di convergenza tra front e back office, consentendo ai direttori marketing di migliorare i propri modelli gestionali e cogliere le opportunità di crescita offerte dal mercato”.

L’Experience Activation Center di Torino offre spazi dedicati al design thinking, aree di dimostrazione immersive e superfici digitali interattive, nonché zone in cui i clienti possono co-creare insieme a team specializzati lo sviluppo di nuove soluzioni.

Il centro di Torino pone l’accento sull’interazione costante tra le diverse competenze mediante l’utilizzo di piattaforme di automazione, ricorrendo a tecnologie all’avanguardia come big data, predictive analytics, intelligenza artificiale e altro ancora, per perfezionare progetti e apportare migliorie nei diversi mercati.

Il Centro si rivolge principalmente a direttori e altri responsabili marketing, molti dei quali faticano a stare al passo con le esigenze dei consumatori in costante evoluzione: stando infatti a un recente studio condotto da Accenture, solamente un sesto (17%) su circa 1.000 direttori marketing intervistati sa come trasformare i propri modelli gestionali per offrire al consumatore esperienze estremamente mirate su scala mondiale, mentre le organizzazioni capaci di realizzare esperienze rilevanti per il consumatore generano rendimenti per i propri azionisti dell’11% superiori a quelli della concorrenza.

Quello di Torino è uno di sei centri denominati “Experience Activation Center” che offrono contenuti end-to-end, competenze programmatiche, di e-commerce e digital marketing grazie ad una rete di oltre cento sedi Accenture dedicate all’innovazione in tutto il mondo.

Ogni centro presenta elementi distintivi:

India ( Mumbai ): co-creato insieme alle risorse locali, il sito di Mumbai rappresenta il centro nevralgico della rete, con servizi gestionali intelligenti a supporto sia del front, sia del back office;

Cina ( Dalian ): lavorando con diversi clienti e mercati, come ad esempio quello tecnologico, della sanità o dell'automotive, il centro aiuta a realizzare un percorso di esperienze completo che si estende dal primo incontro fino alla decisione di acquisto;

Costa Rica ( Heredia ): le competenze end-to-end di questo centro consentono di realizzare appieno il potenziale di strumenti proprietari come, per fare un esempio, i Digital Twin di Accenture;

): le competenze end-to-end di questo centro consentono di realizzare appieno il potenziale di strumenti proprietari come, per fare un esempio, i Digital Twin di Accenture;

Spagna ( Málaga ): situato a poca distanza dall’Università di Málaga, che attira circa 40.000 studenti, il centro mette a disposizione l’intero ventaglio delle soluzioni tecnologiche e di marketing di Accenture, con dieci strumenti di automazione proprietari in grado di rendere i servizi di produzione digitale e programmatici più rapidi ed efficienti;

Polonia ( Varsavia ): da oltre un decennio, il centro di Varsavia supporta brand di assoluto rilievo nell'attivazione di esperienze per i propri clienti in circa 120 mercati;

Italia (Torino): altamente focalizzato sull'innovazione, il centro di Torino si è dotato di competenze di automazione capaci di aumentare esponenzialmente la velocità e l'efficienza gestionale dei progetti e degli aggiornamenti in diversi mercati.

L’Experience Activation Network rappresenta, inoltre, una delle più grandi concentrazioni di esperti nell’attivazione delle strategie marketing al mondo, con migliaia di professionisti attivi a livello internazionale tra cui brand advisor, data scientist, channel strategists, esperti programmatici, direttori creativi e grafici.