La videointervista di Raffaele Barberio a Luca Tomassini, Fondatore, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo vetrya. Ai nostri microfoni Tomassini annuncia l’apertura di una nuova sede di vetrya a Mosca a gennaio 2020.

“E’ un passo importantissimo per noi, che ci permette di presidiare un mercato in rapida espansione”, ha sottolineato Tomassini, “l’internazionalizzazione della società è alla base della nostra strategia e siamo orgogliosi di poter esportare il made in Italy digitale anche nella Federazione Russa”.

La videointervista è stata realizzata al teatro ‘Mancinelli’ di Orvieto, dove si è tenuto l’evento “La tradizione del futuro” in cui Tomassini ha condotto una serata all’insegna dell’amicizia e dell’apprendimento sul tema del presente e futuro del digitale e ha presentato la propria vision e le prospettive dell’azienda per il 2020. Platea gremita e tanti ospiti che hanno espresso differenti punti di vista sull’Innovazione, tra cui Massimo Chiriatti, CTO Blockchain & Digital Currencies di IBM, Marco Bentivogli, Segretario Generale FIM CISL, che ha posto l’attenzione sui temi del futuro del lavoro e sul ruolo dei robot nella creazione di competenze, ed infine alla serata è stato dato un tocco di umanesimo digitale da parte del giornalista e scrittore Corrado Augias.