Di Luca Tomassini

Prefazione di Paola Severino

Franco Angeli editore

Data di pubblicazione: settembre 2018

ISBN: 8891778249

Pagine: 280

Prezzo: € 32,00

Il ritmo di crescita dell’innovazione degli ultimi cinquant’anni supera quello della storia dell’umanità, così come il volume delle informazioni e dei dati di cui oggi disponiamo. Ogni progresso anticipa il tempo in cui si manifesta, ogni grande innovazione segue lo stesso schema e l’ultimo lavoro di Luca Tomassini racconta quale.

Con un approccio tutto fuorché didascalico, Tomassini parla di come l’innovazione preceda le codifiche legali, procedurali e politiche e di come siano cambiati e stiano cambiando gli scenari: dall’intelligenza artificiale, al mondo del lavoro fino ai giovani come leva per il futuro che l’autore vede come un algoritmo, un saggio sull’universo on e offline che viviamo e su quello che ci aspetta dietro l’angolo.

“L’innovazione non chiede permesso” presenta lo stato dell’arte di oggi e un quadro sull’orizzonte di domani mettendone in luce le potenzialità così come le possibili minacce.

Uno strumento per conoscere e quindi iniziare a capire e poi gestire il percorso dell’innovazione, inarrestabile per natura.

Luca Tomassini (1965) è un imprenditore. Fondatore, presidente e amministratore delegato di vetrya. Gruppo internazionale che opera nel mondo delle telecomunicazioni, media e digital quotato alla Borsa di Milano. Nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica è Professore aggiunto all’università LUISS Business School e svolge docenza su telecomunicazioni e digital media presso l’Università degli Studi della Tuscia. Considerato uno dei padri della telefonia mobile italiana è stato Direttore dello Sviluppo di Business di TIM, Direttore dell’Innovazione e Direttore Broadband Content del Gruppo Telecom Italia.

Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per l’innovazione digitale come i Premi Nazionali per l’Innovazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Premi Imprese per Innovazione di Confindustria. Ha creato un corporate campus in Umbria con la finalità di perseguire un modello di collaborazione tra impresa e università.

È Presidente della Fondazione Luca & Katia Tomassini, che ha l’obiettivo di stimolare l’autoimprenditorialità dei giovani grazie a percorsi formativi mirati e allo sviluppo di piattaforme concettuali e digitali. Il suo gruppo è stato premiato più volte dal Great Place to Work Institute tra le imprese dove si lavora meglio in Italia.

Fa parte di numerosi comitati scientifici e associazioni, come il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti, il Comitato Leonardo e il Quadrato della Radio.

È autore di numerosi saggi, tra cui i principali: L’innovazione non chiede permesso (2018), Vite Connesse (2015), Internet@tv (2010), GSM: 21 anni di parole in libertà (2009), L’onda della convergenza (2007), Competere in Rete (2007), Realtà Digitale (1999), Telecomunicazioni (1999), Il futuro in rete (1998), Da Gutemberg al multimediale, passando per internet (1998), Sistemi radiomobili terrestri (1992).

