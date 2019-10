Libra, Mark Zuckerberg al Congresso Usa il 23 ottobre

Il 23 ottobre Mark Zuckerberg, fondatore e capo di Facebook, testimonierà davanti alla commissione servizi finanziari della Camera statunitense.

A darne l’annuncio è stata la deputata democratica Maxine Waters, presidente della commissione, che interrogherà il CEO in merito al progetto di Libra, la stablecoin della compagnia.

Cosa dice la Commissione

“Zuckerberg”– spiega l’annuncio – “sarà l’unica persona chiamata a parlare nell’audizione intitolata An Examination of Facebook and Its Impact on the Financial Services and Housing Sectors”.

“A Luglio” – continua l’annuncio – “la presidente Waters e gli altri democratici del comitato hanno inviato una lettera a Facebook, chiedendo una moratoria immediata sull’implementazione della criptovaluta Libra e del wallet digitale Calibra“.

La dichiarazione menziona anche il progetto di legge “Keep Big Tech Out of Finance Act“, pensato per vietare alle grandi aziende tecnologiche di ottenere una licenza di istituto finanziario negli Stati Uniti. L’annuncio dichiara: “Il disegno di legge proibisce alle grandi piattaforme di utility, come Facebook, di diventare qualificate, autorizzate o registrate come istituti finanziari statunitensi (ad es. Come banche sostenute dai contribuenti, fondi di investimento e borse) o altrimenti diventare affiliate a tali istituti finanziari.“

Le problematiche del progetto

Il progetto di Facebook sta incontrando una serie di problematiche relative alla sua implementazione. Finora, Stati, Commissioni e Autorità internazionali hanno espresso preoccupazione riguardo Libra, tanto da portare uno dei suoi maggiori sostenitori, PayPal, ad abbandonarlo.

Altre società, come Visa e MasterCard, starebbero riconsiderando il loro loro coinvolgimento sul progetto.