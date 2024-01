Meta ha annunciato martedì che restringerà ulteriormente l’accesso ai minori a contenuti sensibili su Instagram e Facebook, dopo che le autorità di regolazione a livello globale hanno pressato il social network affinché rafforzasse la protezione dei più giovani sulle sue piattaforme.

Tutti i minori saranno pertanto sottoposti a dei parametri di controllo di contenuto più restrittivi su Instagram e Facebook, mentre dei termini di ricerca supplementari saranno limitati sull’applicazione di condivisione delle foto, ha reso noto Meta sul suo blog.

Meta, mediante tale intervento, intende rendere più difficile per gli adolescenti imbattersi in contenuti sensibili come suicidio, autolesionismo e disturbi alimentari quando utilizzano funzionalità come Cerca ed Esplora su Instagram.

Nel mese di ottobre, decine di stati americani hanno fatto causa a Meta e Instagram, accusandoli di nuocere alla salute mentale dei giovani a causa della dipendenza creata dai loro social network.