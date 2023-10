Meta si adegua alle richieste del DSA e introduce da novembre in Europa un aversione a pagamento per Facebook e Instagram senza pubblicità. Resta la versione gratuita con la pubblicità.

Meta Platforms ha reso noto oggi che offrirà agli utenti in Europa un piano di abbonamento per utilizzare Facebook e Instagram senza pubblicità, in conformità con le normative dell’Unione Europea. I piani di abbonamento mensile costeranno 9,99 euro per gli utenti web, mentre gli utenti iOS e Android dovranno sborsare 12,99 euro al mese.

Conferma ufficiale dell’azienda

A comunicarlo ufficialmente, dopo le voci delle scorse settimane, la stessa Meta. La decisione dipende dalla necessità di “ottemperare alle normative Europee in continua evoluzione” e riguarda “Ue, See e Svizzera”.

“A novembre, offriremo alle persone che utilizzano Facebook o Instagram che risiedono in queste regioni la possibilità di continuare a utilizzare questi servizi personalizzati gratuitamente con la pubblicità, oppure di sottoscrivere un abbonamento per non visualizzare più le inserzioni”, ha spiegato la holding social.

Business pubblicitario a rischio

Le normative UE minacciano di frenare la capacità di Meta di personalizzare gli annunci per gli utenti senza il loro consenso e di danneggiare così la sua principale fonte di entrate.

Offrire una scelta tra un piano gratuito, sostenuto dalla pubblicità, e un abbonamento a pagamento, senza pubblicità, potrebbe portare gli utenti a optare per il primo, aiutando Meta a rispettare le normative senza influire sulla sua attività pubblicitaria.

Periodo iniziale

Fino al 1° marzo 2024, l’abbonamento iniziale copre tutti gli account collegati nel Centro gestione account di un utente. Tuttavia, a partire dal 1° marzo 2024, verrà applicata una tariffa aggiuntiva di 6 euro al mese sul Web e 8 euro al mese su iOS e Android per ogni account aggiuntivo elencato nel Centro account di un utente.

Meta è stata multata per 390 milioni di euro all’inizio di quest’anno dal Garante irlandese per la privacy e le è stato detto che non può utilizzare il cosiddetto “contratto” come base legale per inviare agli utenti annunci pubblicitari basati sulla loro attività online.