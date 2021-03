Sono 1331 le scuole connesse in rete sul territorio regionale, mentre altre 379 sono in fase avanzata di lavorazione. Obiettivi primari: puntare sulla continuità del servizio e sulle prestazioni ad alta qualità dello stesso, con la possibilità di aumentare la connettività per singolo istituto da 1 a 10Gbps.

Cresce il numero di scuole connesse in rete in Emilia Romagna. Oggi sono 1.331, quelle collegate a internet in tutto il territorio regionale, ma molte altre sono arrivate alla fase finale di accesso.

Piano BUL scuole

Secondo dati diffusi dalla società in-house della Regione, Lepida, le nuove scuole attivate dall’inizio del Piano sono 97, mentre altre 379 sono in fase avanzata di lavorazione, ovvero 192 in realizzazione e 187 in progettazione esecutiva.

Particolare rilievo assume il Piano operativo per il collegamento in rete delle scuole della regione presentato da Lepida e da poco approvato da Infratel, che si distingue per due elementi particolarmente significativi in termini di continuità di servizio e qualità delle prestazioni.

La continuità del servizio

Tale obiettivo, si legge in una nota Lepida, è perseguito realizzando oggi quegli “investimenti in grado di assicurare continuità sul lungo periodo, con la presenza di una rete di proprietà a gestione diretta con costi marginali di manutenzione e, soltanto ove sia necessario, ricorrendo all’utilizzo di reti tramite noleggi e IRU”.

Prestazione di alta qualità

Un ulteriore finalità del Piano riguarda in particolare la possibilità di “rilevanti miglioramenti in ragione di nuove e crescenti esigenze da parte delle scuole”. In tal senso, assume grande rilievo “la possibilità di poter aumentare la connettività per la singola scuola da 1Gbps a 10Gbps”.

Collegamenti POP

Altra caratteristica del Piano è la possibilità di riutilizzare fibre già posate dagli operatori, “non solo per verificare la loro cessione e la loro interconnessione rispetto ai POP di Lepida, ma anche per verificarne la reale espandibilità in termini di banda”, si legge nella nota della società in-house della Regione.

Per favorire tale evoluzione, però, Lepida ritiene necessario l’utilizzo di un collegamento tra scuola e POP (“punto di presenza”) di tipo “punto-punto”, evitando altri tipi di architetture che non sono in grado di garantire, “in modo simmetrico”, tali prestazioni.

L’ok della Commissione Ue

A conferma del lavoro di Lepida e della Regione per lo sviluppo della banda ultralarga dedicata alle scuole, per potenziarne penetrazione, accessibilità e connettività, è giunto a fine gennaio 2021 il via libera della Commissione europea all’Italia a un sostegno pubblico di 325 milioni di euro per dotare 12 mila scuole italiane di una connessione Internet ultraveloce.

A novembre 2020 è stato approvato l’accordo tra Regione Emilia-Romagna, ministero dello Sviluppo economico, Lepida e Infratel per collegare alla rete in fibra ottica a 1Gbps le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’intero territorio regionale, da Piacenza a Rimini.