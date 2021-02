Piano BUL: i Comuni infrastrutturati, collaudati e in vendibilità nel 2020

In Emilia Romagna raggiunto il risultato di 30 comuni “collaudati” e 115 comuni "in vendibilità”. Le liste.

Il 2020 è stato l’anno nel quale, nonostante l’emergenza COVID-19, il Concessionario Open Fiber ha portato avanti un piano di attività concordato con Infratel, la società in house del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

È stato raggiunto l’importante risultato di 30 comuni “collaudati” e 115 comuni “in vendibilità”, ossia, rispettivamente, quelli sui quali i tecnici di Infratel e di Lepida hanno verificato quanto realizzato nel rispetto dei requisiti di gara, fino a emettere un verbale di collaudo con esito positivo, e quelli sui quali l’infrastruttura in fibra ottica è realizzata, ma non necessariamente già collaudata.

Su questi ultimi, il Concessionario può comunque mettere le infrastrutture realizzate con il piano BUL a disposizione di tutti gli Operatori, affinché possano cominciare a erogare servizi a Banda Ultra Larga a cittadini e imprese, sino al 30 aprile 2021, in virtù del DL 2 del 13.01.2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.

Ad oggi, il totale delle Unità Immobiliari raggiungibili e vendibili da parte degli operatori di telecomunicazioni attraverso le reti sviluppate dal Concessionario con fondi pubblici è di 115.141, di cui 59.999 in fibra ottica e 55.142 in radio.