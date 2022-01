L’assemblea ordinaria dei soci Lepida ha approvato il Piano industriale pluriennale e il budget per l’anno in corso. Un Piano di crescita e sviluppo, che punta sulla trasformazione digitale della PA e dei suoi enti, ma anche su connettività e innovazione tecnologica applicata al sociale.

Il Piano

Approvato dall’assemblea ordinaria dei soci dell’in-house della Regione Emilia Romagna, Lepida ScpA, il nuovo Piano industriale per gli anni che vano dal 2022 al 2024, con la definizione del budget per l’anno in corso.

Uno strumento fondamentale per il lancio e la gestione dei tanti progetti legati alla trasformazione digitale degli enti regionali, alla connettività diffusa e la gigabit society, alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione regionale e della sanità, visto il momento di emergenza che stiamo vivendo legato alla pandemia di Covid-19.

I punti chiave su cui lavorare

Al centro del Piano industriale pluriennale ci sono quattro punti chiave: i big data per indirizzare e valorizzare i dati e le infrastrutture di calcolo del territorio; la connessione in fibra ottica delle scuole che ancora ne sono prive; la maggiore copertura in WiFi del territorio, soprattutto la parte montana; le soluzioni dell’Internet of things (IoT) mirate al supporto domiciliare dei soggetti più fragili e non autosufficienti; la digitalizzazione della sanità con il Fascicolo sanitario elettronico.

In occasione della presentazione del Piano, si legge in una nota Lepida, “i soci hanno espresso apprezzamento per il supporto prestato dalla società nell’ambito della trasformazione digitale di cui al progetto regionale, nonché per i numerosi traguardi raggiunti, tra i quali si ricordano, non a titolo esaustivo, più di 1 milione di identità SPID LepidaID rilasciate e 10 mila punti EmiliaRomagnaWiFi”.

La IoT sociale

Tra i punti chiave del Piano sopra menzionati, particolare rilievo assume il servizio dedicato allo sviluppo della IoT sociale.

Nel Comune di Novi (MO), ad esempio, si è sperimentato l’utilizzo della sensoristica per monitorare il benessere di un gruppo di anziani, ospiti del Care Residence locale, tramite rilevazioni sull’ambiente (temperatura, luminosità, umidità) e il movimento, dopo averne definite le soglie di allerta.

Nello specifico, Lepida, in quanto partner tecnologico, ha messo a disposizione il sistema SensorNet per la raccolta centralizzata delle misurazioni e degli eventi rilevati e trasmessi dai sensori, effettuando le configurazioni degli apparecchi, facendo attività di formazione sulla dashboard fornita agli operatori e sensibilizzando gli utenti.

Un Piano di crescita

Altra novità contenuta nel Piano è l’avvio in Regione dell’Area di Supporto IT per i soci di Lepida, avvenuto già a fine 2021.

A livello finanziario, invece, il Piano vede il consolidamento dei servizi forniti ai soci e una crescita attesa del valore della produzione, per effetto delle nuove attività a piano, in particolare il Piano vede per il 2022, a 79.048.000 di euro di ricavi.

Nell’arco di sviluppo del Piano, è inoltre previsto un incremento del capitale sociale che si attesta a 79.835.251 di euro per effetto di conferimenti di reti da parte dei soci.