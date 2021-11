La IoT sociale di Lepida per il benessere degli anziani

Nel Comune di Novi (MO) si è sperimentato l’utilizzo della sensoristica per monitorare il benessere di un gruppo di anziani, ospiti del Care Residence locale, tramite rilevazioni sull’ambiente (temperatura, luminosità, umidità) e il movimento. Il modello sarà replicato in altri territori.

La rete Internet of Things (IoT) di Lepida per la Pubblica Amministrazione ha una sua attuazione anche in ambito sociale.

Nel 2019, con il Comune di Novi (MO), si è sperimentato l’utilizzo della sensoristica per monitorare il benessere di un gruppo di anziani, ospiti del Care Residence locale, tramite rilevazioni sull’ambiente (temperatura, luminosità, umidità) e il movimento, dopo averne definite le soglie di allerta.

L’esperimento ha funzionato, gli operatori hanno trovato la soluzione utile e sollecitato nuovi campi di indagine, gli utenti non hanno provato diffidenza o senso di intrusione.

Da questo punto di partenza si è poi allargata la tipologia di sensori e di abitazioni, a partire dagli appartamenti gestiti dalle ACER.

Questa nuova attività, inserita nel PIT 21-23, vuole sperimentare sistemi tecnologici sempre più interoperabili tra loro, utili a fornire strumenti all’avanguardia per il monitoraggio, la prevenzione e il supporto all’abitare sicuro, soprattutto per i fragili ma non solo.

Per passare dalla sperimentazione a un progetto a portfolio, dedicato ai Soci, sono stati formalizzati passaggi e responsabilità attraverso un Protocollo di Intesa e un’informativa privacy rivolta a ciascun soggetto diretto sperimentatore.

Il primo protocollo viene siglato tra Lepida, il Comune di Novellara (RE) e l’Azienda Speciale “I Millefiori”, esportando il “modello Novi” arricchito da nuove misurazioni espressamente richiesto dall’Ente, ad esempio la rilevazione del livello di CO2.

Lepida, in quanto partner tecnologico, mette a disposizione il sistema SensorNet per la raccolta centralizzata delle misurazioni e degli eventi rilevati e trasmessi dai sensori, effettuando le configurazioni

degli apparecchi, facendo attività di formazione sulla dashboard fornita agli operatori e sensibilizzando gli utenti.

Il Comune di Novellara si impegna ad acquistare i sensori del tipo e nella quantità necessaria e a proporre le implementazioni ritenute strategiche per il monitoraggio complessivo del benessere del soggetto fragile.

L’Azienda Speciale si occupa di monitorare quotidianamente l’andamento dei parametri rilevati dai sensori grazie all’utilizzo della Dashboard messa a disposizione da Lepida; di intervenire, laddove necessario, per verificare il reale stato dell’anziano a seguito di un’allerta; di fornire un resoconto periodico sugli eventuali casi segnalati come anomali dai sensori.

Per gestire l’attività, impostare e seguire la sperimentazione dalla fase iniziale di analisi dei requisiti alla verifica intermedia e finale del progetto, viene istituita una Cabina di Regia formata da rappresentanti dei firmatari del protocollo.

Questo Protocollo governerà l’attività a Novellara e sarà replicato sugli altri territori che vorranno realizzare questo percorso.