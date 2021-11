Sono oltre 400 le scuole collegate da Lepida dalla firma ad aprile 2021 dell’accordo tra MISE, Infratel, Regione Emilia-Romagna e Lepida stessa. In totale sono 1.000 quelle prese in carico su 1.900 previste dal Piano scuola regionale.

Procede a buon ritmo il Piano scuola dell’Emilia-Romagna. Nel corso dell’estate è stato completato il collegamento di altre 200 scuole mentre altre 134 sono nella fase conclusiva dei lavori per un totale di 1.000 scuole già prese in carico sulle circa 1.900 previste a Piano.

Sono quindi oltre 400 le scuole collegate da Lepida dalla firma, ad aprile 2021, dell’accordo tra ministero dello Sviluppo economico (Mise), Infratel, Regione Emilia-Romagna e Lepida stessa.

Si tratta di un numero significativo in quanto secondo le regole del Piano stesso il collegamento delle scuole entro la fine del 2022 è in carico a 3 diversi soggetti: circa 1/3 delle scuole (674) sono di tipologia A (molto vicine all’infrastruttura di Lepida) e D (non servite né da operatori privati né dal concessionario Open Fiber), circa 1/3 (594) sono collegate da operatori già presenti, circa 1/3 (621) dal concessionario Open Fiber nelle aree del Piano BUL.

Si rafforza inoltre la collocazione di apparati di Lepida nei Punti di consegna neutri di Open Fiber (5 completati, 12 in via di completamento, 5 in progettazione) per consentire il collegamento delle circa 100 scuole già rilegate dal concessionario nelle aree C/D come concessionario e nelle aree A/B come operatore.

Con il terzo incontro del Comitato di monitoraggio svoltosi a metà ottobre Regione e Lepida hanno chiesto di accelerare la parte relativa agli operatori già presenti e al concessionario aggiornando il Piano con le previsioni di effettiva disponibilità delle infrastrutture in fibra ottica presso le scuole B e C entro il 2022.

È stata avviata quindi una fase di verifica puntuale circa le previsioni di effettiva collegabilità delle scuole in particolare di quelle dichiarate come servite da operatori (tipologia B) o dal concessionario (tipologia C) al fine di giungere a una versione massimamente corrispondente alla pianificazione prevista.

Con l’aggiornamento del Piano saranno inserite anche le nuove 26 sedi scolastiche presenti nel DB regionale dell’Edilizia scolastica e cambiata la tipologia delle 27 scuole in Comuni FWA (ovvero non serviti da fibra ottica) da C a D nonché stralciate 33 sedi in cui non sono più presenti attività scolastiche. Infine sono proseguite le attività in collaborazione con il Servizio Marconi TSI dell’Ufficio scolastico regionale con l’organizzazione di uno specifico webinar svoltosi il 22 ottobre dedicato alla connettività filtrata e autenticata per le scuole.