Le nuove frontiere del digital marketing, quali sfide per il futuro?

Vorticidigitali è una rubrica settimanale a cura di @andrea_boscaro promossa da Key4biz e www.thevortex.it. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale a cura dipromossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Nel corso degli anni, questa rubrica ha cercato di toccare i più salienti aspetti strategici e, per quanto possibile, alcuni suggerimenti pratici per non farsi trovare impreparati di fronte alla “digital marketing transformation” da cui tutte le imprese sono investite.

Digital marketing e digital transformation

E’ forte però la consapevolezza che la “digital transformation” tout court ha un perimetro più ampio di quanto visto insieme e riguarda elementi che nel futuro si accosteranno sempre più al marketing e alla comunicazione fino a diventare un tutt’uno sia per cogliere delle opportunità di business che per cautelarsi rispetto alle nuove sfide che un uso del digitale più pervasivo implica.

Pensiamo per esempio alla maggior rilevanza che le imprese debbono dedicare a come i dati vengono raccolti e trattati non solo per adeguarsi alle norme, ma per rispettare le crescenti preoccupazioni degli utenti: di qui una maggiore attenzione alla cybersecurity e ai risvolti comunicativi che essa implica.

E che dire della logistica e delle innovazioni che essa sta vivendo grazie alla robotica ed all’Internet delle Cose: solo l’efficienza consentita da queste componenti non avremmo l’eCommerce come oggi conosciuto e in questa rubrica raccontato.

I 4 punti

Nel corso del 2020 pertanto, senza rinunciare agli aspetti più tradizionali del web marketing, proveremo pertanto a capire insieme come le nuove frontiere del digitale lo stanno cambiando e ci stanno cambiando:

come i big data stanno cedendo il passo agli smart data, modificando i processi aziendali e trasformandone il modello di business;

come le tecniche di user experience debbono considerare nuovi dispositivi o meglio nuovi ambienti connessi quali le auto e la casa;

come i modelli Impresa 4.0 aprono nuovi scenari d’integrazione fra le filiere;

come le tecnologie immersive (realtà virtuale e realtà aumentata) offrono nuovi linguaggi di comunicazione e di relazione con il cliente;

Un buon anno dunque a tutti e a ciascuno di noi.