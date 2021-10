Come nasce e si sviluppa la nuova figura professionale del Digital Sales

Nel corso della storia, il mondo del lavoro ha subito vari cambiamenti e trasformazioni, infatti ha dovuto adattarsi in base ai vari avvenimenti che si sono susseguiti. Negli ultimi decenni è stato influenzato e cambiato con l’avvento della tecnologia e in particolare con il digitale, che non solo ne ha determinato la trasformazione di varie figure professionali, ma ne ha persino causato la nascita di nuove. Uno dei settori che ha avuto un’evoluzione è sicuramente quello commerciale e in particolare quello delle vendite, in cui l’addetto trasforma in digital sales specialist, mentre il responsabile diviene un digital sales manager.

Grazie a queste innovazioni nasce questa nuova figura professionale, che non solo sostituisce quella già esistente, ma sviluppa delle nuove competenze e conoscenze. Il digital sales si occupa della vendita di servizi e prodotti e deve possedere due caratteristiche principali: la naturale predisposizione nella costruzione di rapporti e la conoscenza.

La prima fa riferimento alla capacità di un individuo di comunicare, costruire, mantenere e gestire i rapporti con i clienti, associazioni, organizzazioni.

La seconda invece fa riferimento non solo alle competenze e all’ingegnosità di un soggetto nella vendita, ma anche e soprattutto nella preparazione sulle diverse aree dell’azienda, quali servizi, prodotti, comunicazione, marketing e amministrazione.

La sola capacità e competenza nella vendita nell’era digitale infatti è superata, non basta più come unico requisito, mentre rimane molto importante il contatto umano, per capire e comprendere i dubbi, i limiti e i bisogni del cliente. Inoltre deve essere in grado di fare analisi di mercato e saper interpretare i dati che arrivano dall’interno e dall’esterno dall’attività svolta e per questo è molto importante conoscere i canali e gli strumenti online appositi per svolgere questo lavoro. Attraverso i vari mezzi di cui dispone questa figura, è possibile analizzare le quote di mercato, le campagne di e-mail marketing, oltre ad utilizzare sistemi di sales automation. Tra i tool utilizzati abbiamo il CRM, Salesforce, Semrush, Seozoom, Google Analytics.

Fondamentale è la conoscenza del servizio, prodotto offerto affinché si possa adattare al meglio la propria offerta alle esigenze del cliente. Uno dei vantaggi dell’aziende in cui è presente la figura del digital sales è la possibilità di costruire dei rapporti duraturi, dei rapporti a lungo termine con i propri clienti, cogliendo l’opportunità che molte altre aziende non riescono a cogliere, poiché non riescono ad accettare o ad adattarsi ai cambiamenti che il digitale ha portato nel settore delle vendite.

Il ruolo, così, non è soltanto quello di vendere un determinato servizio o prodotto, ma anche di individuare potenziali clienti e quello di seguire e accompagnarli durante e dopo la vendita, solo così sarà possibile instaurare rapporti duraturi nel tempo, solo in questo modo sarà possibile che quella determinata persona rimanga cliente di quella determinata azienda.

Un altro fattore che determina la presenza e la crescita di questa figura nelle aziende è il fatto che chiunque disponga di un digital sales ha generalmente un fatturato superiore rispetto a quelle che non ne dispongono, proprio per questo in questi anni e soprattutto per i prossimi sarà una figura molto ricercata e richiesta.

Oggi molti si chiedono come si faccia a diventare un digital sales e soprattutto se sia facile o meno acquisire e sviluppare le giuste competenze per poterlo diventare. Sicuramente ci vuole tempo ed esperienza per divenire un’ottima figura professionale in questo campo e settore, ma con la giusta preparazione e soprattutto studiando, frequentando dei corsi e mettendo in pratica tutto ciò che si apprende, già nell’arco di alcuni mesi è possibile apprendere tutto ciò che serve per svolgere questo lavoro.

Ci sono varie modalità di apprendimento in cui poter approfondire questo ambito, tra questi vi è il Corso Digital Sales, di Digital Coach in cui si possono affrontare vari argomenti sia in maniera teorica e successivamente attraverso una work experience sviluppare delle competenze a livello pratico.