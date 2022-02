Oggi la discografia e l’industria musicale sono sempre più orientate alla creazione di campagne vincenti che si muovano per catturare il più possibile l’attenzione delle persone e coinvolgerle in un’esperienza interattiva.

Da sempre il lancio di nuova musica viene concepito come un momento chiave nella vita di un artista in quanto comporta l’esposizione al grande pubblico e quindi a tutti i costi il suo giudizio che ne fa accrescere o meno la notorietà.

Ciò che c’è di più significativo per un cantante o musicista, è sicuramente arrivare al pubblico con il contenuto, esprimendo nella miglior forma possibile il significato di ciò che vuole trasmettere per far emozionare e appassionare la sua platea di ascoltatori.

Se prima vivevamo in un’era completamente offline dove radio e stampa erano gli unici mezzi di contatto in termine di pubblicità e diffusione musicale, ed era molto faticoso condividere la propria arte e musica, oggi invece attraverso il web è sempre più semplice e rapido raggiungere e coinvolgere il pubblico.

I mezzi per proporre e condividere sono numerosissimi e alla portata di tutti e, i Social Media, ne sono il miglior spazio espositivo e trampolino di lancio. Una costante presenza sui canali Social da parte dell’artista, e la creazione di una sua immagine ben definita su di essi, permette non solo il coinvolgimento dei suoi fans che già lo ascoltano e supportano, ma anche l’accrescimento di un nuovo pubblico che, incuriosito, è sempre più spinto a seguirlo e ad affezionarsi, creando engagement positivo e continua interazione.

Attraverso l’utilizzo dei profili online, si è in grado di gestire la propria reputazione: oggi è possibile avere un rapporto diretto con il pubblico, personalizzare i propri contenuti senza filtri e mediare e giustificare ogni azione e scelta, mentre in passato tutto questo non era immaginabile se non tramite terze parti.

Ma quanto influisce quindi una buona campagna social nella riuscita del progetto di pubblicazione di un nuovo album musicale?

Alta visibilità, velocità di circolazione e possibilità di interazione sono ciò che differenzia la pubblicità musicale nel mondo digitale rispetto alle campagne tradizionali.

Un utente che ha la possibilità di essere costantemente aggiornato in tempo reale e di sentirsi parte di una community potendo interagire esprimendo il proprio parere attraverso commenti e post, è in grado di determinare sempre di più il successo dell’artista e delle sue produzioni.

Per la realizzazione e la diffusione di un nuovo progetto musicale è indispensabile quindi definire una strategia funzionale di promozione online. Si può parlare di vero e proprio Marketing Musicale, quando si identificano azioni utili a far conoscere il proprio prodotto ad un numero sempre più ampio di ascoltatori, incrementando gli ascolti e le vendite del brano o dell’album sui distributori di musica online come Spotify, iTunes o YouTube e il commercio degli stessi dischi fisici.

Oggi la discografia e l’industria musicale sono sempre più orientate alla creazione di campagne vincenti che si muovano per catturare il più possibile l’attenzione delle persone e coinvolgerle in un’esperienza interattiva che crei connessione e memoria, mantenendo la maggior parte dei contenuti focalizzati sullo storytelling e dedicandone il resto alla promozione esplicita dell’album in uscita. Tutto questo è possibile pianificando una serie di campa­gne integrate su diversi canali che portino ad ottenere risultati significativi in termini di visibilità e resa.

Solitamente, in base al budget di cui un artista dispone, decide di affidarsi o meno a un social media manager o a una web agency che con il proprio importante aiuto permette di lavorare su piani editoriali e postare contenuti social adeguati, che possano interagire con il pubblico nel modo ma soprattutto nel momento più opportuno. È possibile però svolgere queste operazioni anche in autonomia, gestendo da sé l’advertising e la comunicazione, imparando come muoversi e promuoversi attraverso corsi specializzanti come ad esempio quelli della scuola di Digital Coach, che offre piani strutturati e presentati da veri professionisti. In questo modo l’artista ha completa padronanza del suo piano e dipende unicamente dalle sue scelte.

Le principali azioni utili per promuoversi online sono innanzitutto una buona presentazione del progetto svolta in modo coinvolgente, con immagini di qualità che siano sempre coerenti con la propria musica e ben studiate. La condivisione di alcuni video spoiler in anticipo rispetto all’uscita dell’album serve per far accrescere la curiosità e l’attesa del pubblico. È sempre bene poi scegliere una copertina dell’album che sia impattante e identificabile e che doni personalità e carattere al progetto.

Storytelling che faccia conoscere al pubblico la storia che sta dietro all’album, condivisione anticipata della tracklist, trailer dei brani che mostrino anche il retro scena del lavoro dell’artista sono elementi chiave che suscitano nel pubblico coinvolgimento e interesse.

È sempre d’aiuto poi la condivisione che può essere svolta da influencer e blogger che sponsorizzino e promuovano il progetto come anche colleghi e fan, stazioni radio e contatti in stampa che, anche se superati, sono sempre utili per aumentare la visibilità.

Di certo uno degli esempi più recenti di campagne pubblicitarie musicali memorabili e ben riuscite è quello di Fedez che con la sua campagna di promozione per l’uscita del suo ultimo album ha stupito e coinvolto tutto il pubblico social e non solo. L’artista, amato e odiato per il suo essere diretto, impulsivo ed istintivo e che a detta di tanti sarebbe perfetto nelle vesti di politico, ha fatto proprio credere nella sua prossima candidatura alle elezioni creando così gran confusione e visibilità intorno alla sua immagine. Dopo aver ottenuto l’attenzione di un pubblico elevatissimo, e tutti i riflettori puntati su di sé, ha ufficializzato l’uscita del suo nuovo progetto artistico trasformando la falsa propaganda politica nella pubblicazione della copertina del suo album “Disumano”.

Capirete quindi quanto sia stato importante anche per artisti già affermati da anni nella scena musicale, come ad esempio i leggendari Vasco Rossi, Ligabue o Laura Pausini adattarsi alle nuove tendenze e stabilire una presenza online che gli permettesse di rimanere attivi e al passo con i nuovi artisti. Essere sempre presenti con contenuti social, collaborare con altri musicisti e brand, ha permesso soprattutto in questo momento in cui live e concerti non sono contemplati di mantenere alta la loro visibilità e il seguito del pubblico.

È immaginabile quindi un futuro sempre più digitale, un marketing sempre più agguerrito e un’evoluzione continua delle strategie di promozione musicale.