Iniziamo a prendere confidenza con il suo nome, perché Spusu, nuovo operatore di telefonia mobile virtuale (FULL MVNO) , farà l’ingresso del mercato mobile italiano nel primo trimestre del 2020 e utilizzerà l’infrastruttura di Wind Tre. L’annuncio è stato dato oggi dall’operatore mobile virtuale lanciato a Vienna nel 2015.

“Il nostro obiettivo è offrire ai futuri nostri clienti italiani un’assistenza competente e trattarli come persone e non come un numero”, ha detto il ceo di Spusu Karl Katzbauer in un’intervista a Mondo Mobile Web.

Spusu attualmente opera in Slovenia e nel suo mercato nazionale austriaco, dove ha oltre 200.000 SIM, e spera di espandere in futuro il suo servizio in Svizzera e Germania, anche se l’anno scorso è stata respinta la richiesta di ottenere l’accesso alla rete Telefonica Deutschland.

Nel nostro Paese ha firmato un contratto all’ingrosso per utilizzare la rete di Wind Tre su tutto il territorio nazionale. La particolarità dell’operatore mobile è quella di sviluppare in-house tutte le tecnologie per il funzionamento della telefonia e di offrire tariffe senza vincoli e senza costi nascosti. La stessa promessa di iliad, che presto si vedrà tallonata dal nuovo concorrente.