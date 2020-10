Annunciata a fine luglio scorso da Giovanni Ciarlariello, Chief Media, Digital and Data Officer di Sky Italia, è ora online Sky Advertising Manager, la nuova piattaforma self-service di pianificazione pubblicitaria innovativa e multicanale dedicata alle tante piccole e medie imprese del Paese.

Infatti, grazie a Sky Advertising Manager, imprese, agenzie e media buyer potranno pianificare online la propria campagna in modo semplice, autonomo e personalizzato su tutto il portafoglio gestito da Sky Media. La piattaforma integra già da oggi i canali free to air e digitali e, entro pochi mesi, anche tutti i canali lineari pay, Sky on demand, Sky Go e il digital out of home, diventando così uno strumento unico nel suo genere nel mercato italiano.

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione di tutti gli investitori Sky Advertising Manager, uno strumento davvero innovativo e cross mediale, capace di offrire la massima flessibilità e autonomia di gestione dei budget di comunicazione, dai più piccoli ai più grandi. Crediamo che la possibilità per tutti i brand di diventare parte delle grandi storie Sky offra un valore aggiunto importante a tutte quelle aziende ed agenzie piccole e medie che, pur avendo budget più contenuti rispetto ai grandi marchi, rappresentano il cuore pulsante del tessuto imprenditoriale italiano” ha commenta Aldo Agostinelli, Digital Officer di Sky Italia.

Come scegliere la tipologia della campagna in pochi clic

In modo semplice e in piena autonomia, ma con un’assistenza dedicata, Sky Advertising Manager consente anche alle piccole e medie imprese e alle agenzie di personalizzare la propria campagna selezionando contenuti, canali e audience desiderate in funzione dei propri target e budget. Grazie a sofisticati algoritmi di calcolo la piattaforma è grado di massimizzare l’efficacia e ottimizzare la visibilità delle campagne.

Scegliere il target

Sky Advertising Manager offre la possibilità di pianificare sulle numerose properties di Sky Media anche per target e cluster specifici: uomini, donne, età, calcio, news, lifestyle, ecc. Al momento del lancio queste includono l’Addressable TV sui canali free to air TV8 e Cielo, il Fluid Content con più di 350 siti affiliati e 30 milioni di visitatori unici al mese, i siti web di Sky con oltre 29 milioni di visitatori unici al mese e il local adv. Inoltre, grazie al proximity mobile è possibile pianificare tramite Sky tutto il mondo delle App.

Questa nuova piattaforma – realizzata con il fondamentale contributo tecnologico di Hic Mobile, un’innovativa PMI di mobile marketing con la quale Sky Italia ha siglato una partnership nel 2019 – integrerà in pochi mesi anche Sky Go, l’on-demand, la tecnologia AD Smart (con oltre 3 milioni di box Sky e 8 milioni di utenti raggiungibili) su tutti i canali pay – Sky, Fox Networks Group, Viacom CBS, Eurosport e molti altri;oltre che il digital out of home degli Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino.

La piattaforma Sky Advertising Manager è disponibile all’indirizzo: https://manager.sky.it