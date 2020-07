Maximo Ibarra: "Siamo protagonisti sia in casa sia in mobile". E sui circa 5 milioni di abbonati, l'ad ha indicato come i clienti seguono Sky su una pluralità di device. Sky WiFi, il servizio ultra broadband, disponibile in 124 città, dalle 26 città e Comuni iniziali.

Back to Next, questo lo slogan scelto da Sky per presentare con una conferenza stampa digital la stagione 2020 – 2021.

“Abbiamo scelto Back to Next, perché siamo, da sempre, un’azienda proiettata al futuro sia sui contenuti sia sulle nuove piattaforme tecnologiche”, ha detto Maximo Ibarra, l’Ad di Sky Italia.

Sky WiFi già disponibile in 124 città

“Siamo protagonisti”, ha continuato Ibarra, “sia in casa sia in mobile”. E sui circa 5 milioni di abbonati, l’ad ha indicato come seguono Sky:

1,5 milioni di Sky Q

2,7 clienti collegati da Internet on demand

3,1 milioni di Sky Go, che si rivela il servizio OTT più diffuso in Italia.

Poi, Ibarra ha poi posto l’attenzione su Sky WiFi, la fibra di Sky per ottimizzare la qualità dello streaming e l’upload di contenuti in qualsiasi momento e si basa sulla rete Ultra Network di Sky, che sfrutta la fibra FTTH di Open Fiber.

“Grazie a Sky WiFi, ora siamo in grado di offrire una soluzione triple play – tv, internet veloce e voce sul telefono fisso”, ha sottolineato, con orgoglio, l’ad di Sky Italia. Dal lancio del 16 giugno ad oggi il servizio ultra broadband è da poco disponibile in 124 città, dalle 26 città e Comuni iniziali.

Sky Media opportunità per aziende e pmi

Dopo Ibarra è stata la volta di Giovanni Ciarlariello, Chief Media, Digital and Data Officer di Sky Italia, che ha presentato le 3 novità di Sky Media, la concessionaria pubblicitaria di Sky Italia.

Calibrare in modo ancora più specifico, per target e per area geografica degli abbonati, gli spot grazie AdSmart.

Fluid – la possibilità di vedere le clip di Sky anche negli aeroporti di Roma.

Erogare da luglio le campagne pubblicitarie on demand con la tecnologia AdSmart fino a 4 piattaforme diverse. In una parola: One Target.

Per la prim volta Sky Media si rivolge anche alle Pmi per la veicolazione della pubblicità su una pluralità di device.

La prima serie tv di Gabriele Muccino quella su Francesco Totti

Per la stagione 2020/2021 grandi novità sono state annunciate tra i progetti originali di serie tv e nell’ambito dell’intrattenimento: un altro grande nome del cinema italiano entra a far parte della squadra Sky: Gabriele Muccino firmerà la sua prima serie tv, reboot del suo film di successo A casa tutti bene, mentre sono appena iniziate le riprese di Speravo de morì prima, la serie su Francesco Totti con PietroCastellitto nel ruolo dell’ex capitano della Roma.