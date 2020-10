La start-up innovativa Italie, acronimo di Italian Limited Edition, www.italianlimitededition.com, ha chiuso un round early seed, da 430 mila euro.

Nell’operazione CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione interviene tramite il Fondo Italia Venture II nell’ambito del Programma “Seed per il Sud”, mentre Santo Versace interviene in qualità di co-investitore.

Fondata nel 2017 da Entopan a partire da un concept e da una prima fase di sviluppo di Entopan Smart Network & Strategies, provider integrato di innovazione, con il supporto strategico del semiologo Pierluigi Basso Fossali, la start-up Italie è impegnata nella creazione di un ecosistema esperienziale orientato alla conoscenza, alla condivisione, alla valorizzazione, promozione e commercializzazione del Made in Italy autoriale.

Il progetto, sviluppato anche con la collaborazione scientifica del DiDA – Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, mira, inoltre, a realizzare, in collaborazione con una rete italiana di enti, partner e stakeholders, un intervento di fortificazione e tutela del patrimonio materiale e immateriale delMade in Italye dei suoi asset di riferimento, accompagnando le filiere produttive artigianali e le piccole e medie imprese “design oriented” nei processi di trasformazione, digitalizzazione e internazionalizzazione non solo in ottica di Industry 4.0 ma anche accogliendo le nuove sfide della super smart society 5.0.

Mettendo in relazionemanifatture, saperi e paesaggi produttivi ed esaltando la dimensione conoscitiva ed esperienziale delle collezioni esibite, Italie intende, quindi, crescere e accreditarsi come overbrand comunicativo al servizio delle filiere produttive italiane, certificando attraverso la piattaforma la qualità delle produzioni, il loro radicamento territoriale, la sostenibilità e l’attenzione per le produzioni che hanno cura, con responsabilità, dei territori, delle comunità e delle identità locali.

“Italie è un progetto orientato a realizzare una cartografia esperienziale del made in Italy, valorizzando le profonde connessioni tra prodotti, paesaggi e saperi che appartengono al patrimonio dell’eccellenza italiana. La vision, molto ambiziosa, è quella di trasformarsi in uno dei principali attori dell’ecosistema innovativo italiano nel segmento del made in Italy autoriale, aiutando le piccole e medie imprese artigiane e manifatturiere a federarsi, all’insegna della ricerca, della sperimentazione, della internazionalizzazione. La piattaforma permette ai brand di concretizzare possibili sinergie tra il mezzo digitale e la tradizione delle manifatture regionali. Italie si propone, altresì, come piattaforma abilitante processi di co-creazione del valore con altre piattaforme dedicate al made in Italy di qualità”, ha affermato Gennaro Di Cello, CEO di Italie.

“L’investimento in Italie mira ad accelerare lo sviluppo delle eccellenze del Sud del nostro Paese, nell’ambito del design e dell’artigianalità, attraverso il canale digitale che rappresenta sempre di più uno strumento di forte propulsione per valorizzare il made in Italy anche sui mercati internazionali. L’operazione, in partnership con un soggetto qualificato come Entopan, rientra nell’ambito del programma Seed per il Sud, dedicato a sostenere le giovani imprese innovative del Mezzogiorno che ci ha consentito di scoprire realtà, come Italie, dal potenziale di crescita di forte spessore. A testimoniare l’attrattività di questa realtà è, inoltre, il coinvolgimento di investitori privati di rilievo quale Santo Versace”, ha dichiarato Francesca Ottier, Responsabile del Fondo Italia Venture II.

A parere di Santo Versace “Italie rappresenta una visione strategica di valorizzazione del made in Italy. Non solo manifattura ma cultura, paesaggi, comunità. La declinazione plurale di Italie è un omaggio all’Italia dei Comuni, a un’idea di Paese che si fonda sulle differenze di saperi, gusti, tradizioni, artigianato e territori. Gli strumenti messi in campo da CDP Venture Capital Sgr costituiscono una preziosa leva finanziaria che farà bene all’Italia che ‘vuole’ e ‘deve innovarsi’, anche a supporto dei processi di innovazione, tutela e fortificazione del made in Italy, l’asset materiale e immateriale più importante del nostro Paese, di cui è ricca la nostra penisola, da Nord a Sud. Il recupero di un rapporto identitario che dialogo con il digitale è, dunque, un investimento necessario, da cui dipende la capacità delle imprese italiane di competere sui mercati internazionali”.

Tra i founder di Italie, oltre ad Entopan, sono presenti Nicola Lamberti già CEO di 7Pixel (società che ha sviluppato la piattaforma trovaprezzi.it), Luigi Gaetano Founder e CEO di Forgest e Angelo Ferraro Founder e CEO di Ferraro SPA.

I fondi raccolti saranno impiegati da Italie per sviluppare ulteriormente gli strumenti e la piattaforma digitale, per implementare un’ampia collezione di brand e prodotti autoriali, per posizionare nel primo semestre del 2021 lo store online in specifici paesi target, attraverso attività di web advertising.