Campionato mondiale di Formula E, tutte le gare del 2020 saranno trasmesse in chiaro su Italia Uno e Canale 20, su Tivùsat ai canali 106 e 120 HD, e in live streaming. Il programma e gli approfondimenti.

Dopo la prima gara del 2020, corsa sulla pista di Santiago del Cile, il Campionato mondale di Formula E riprende il suo percorso e torna in televisione il 15 febbraio 2020, con l’Eprix Messico di Mexico city, che sarà trasmesso in esclusiva in chiaro su Italia Uno e Canale 20, rispettivamente sui canali 106 HD e 120 HD della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.

La telecronaca è affidata a Nicola Villani e a Luca Filippi. Gli inviati, invece, sono Ronny Mengo, conduttore della diretta di avvicinamento alla gara, e Anna Capella, pronta a raccogliere le impressioni a caldo dei protagonisti.

Giunto alla sua sesta edizione, il campionato mondiale di Formula E è una manifestazione sportiva riservata esclusivamente alle vetture da corsa a motore elettrico, senza emissioni di gas e ad impatto ambientale zero.

Le regole

Le monoposto sono infatti alimentate da motori 100% elettrici, che riescono a sviluppare una potenza massima di 180 kW, circa 245 CV. Il week end di gara si apre con una doppia sessione di prove: la prima da 45 minuti e la seconda da 30 minuti riservata ai cinque piloti più veloci della prima sessione.

Ogni pilota dispone di due monoposto per ottenere il miglior tempo e la migliore posizione nella griglia di partenza. Durante la gara, i piloti hanno la facoltà di cambiare la vettura al pit-stop, e il pilota più votato dai fan (via Twitter o Instagram utilizzando l’hashtag #FanBoost) avrà a disposizione 100 kJ da utilizzare sulla seconda vettura.

Il calendario

Dopo Mexico city, ci sarà il doppio Eprix Cina ad Hong Kong, il 1° ed il 21 marzo prossimi, quindi arriverà l’Eprix Italia il 4 aprile 2020, con il circuito dell’Eur di Roma. Il calendario si chiuderà con le ultime due sfide in Gran Bretagna, a Londra con l’Eprix UK del 25 e 26 luglio.

Gli appuntamenti televisivi vedono ogni domenica, alle ore 14.00, andare in onda su Italia1 il magazine “E-Planet”. Lo streaming web della Formula E, invece, è affidato a Sportmediaset.it, che trasmetterà live l’intero programma del Campionato: dalle prove libere alla gara, passando per qualifiche e superpole.

Calendario gare