Sabato 13 aprile si correrà il secondo ePrix di Roma edizione 2019. La Formula E, il campionato mondiale delle monoposto a motore elettrico, approda per il secondo anno consecutivo nello scenografico quartiere dell’EUR, con nuove vetture e nuove regole di gara.

Il circuito è praticamente lo stesso, ma qualche cosa è cambiata nel regolamento di gara e anche nei bolidi elettrici. Questi ultimi, infatti, sono di nuova generazione, “Gen 2”, leggermente più lunghe e più stretti, con sistema di sicurezza Halo, maggiore potenza ed autonomia di gara.

Nuove anche le batterie, da 52 kWh (374 kg di peso), che consentiranno ai piloti di coprire tutti i 19 giri del percorso, che è lungo 2,84 km, evitando il cambio di auto in gara.

Maggiore anche la potenza, che passa da 180 a 220 kw (270 cv), tale da consentire un’accelerazione da 0 a 100 in quasi 3 secondi, con punte di velocità massima di 280 Km/h.

Il villaggio della Formula E, l’Alliance E Village, aprirà oggi e ospiterà tutti gli appassionati di motori elettrici e i tanti curiosi che vogliono conoscere da vicino questa tecnologia in fase di forte crescita, con la possibilità di assistere alle prove libere del campionato Jaguar IPace eTrophy, le aree dedicate ai veicoli elettronici ed ibridi, la “gaming zone” con i simulatori virtuali, la “startup zone” per l’innovazione e la sostenibilità, e “taste zone” per mangiare e bere.

Previsto anche un servizio di monopattini elettrici in sharing, offerto da ENEL X e Bird Rides Italy, con la possibilità di effettuare un “test” lungo il tracciato del Gran Premio.

Sabato mattina si correrà l’eTrophy e quindi sarà il turno della Formula E, con le prove libere, le qualifiche alle ore 14:00 e la gara vera e propria, l’ePrix 2019, che partirà alle 16:00.

L’atteso evento sarà trasmesso su Italia Uno in chiaro e in HD a partire dalle 13:00 di sabato 13 aprile. Inoltre, su Sportmediaset.it (sito e app con una sezione interamente dedicata alla Formula E) il live streaming di tutte le gare e, sul satellite in HD, su TivùSat.

Per l’occasione, sarà allestito uno studio direttamente dentro al circuito, sulla terrazza del Palazzo dei Congressi, dal quale verranno trasmessi il pre e post gara oltre che la telecronaca live della gara di Formula E di Roma, con inviati ai box per collegamenti e contributi live durante tutta la giornata di gare.

ePrix Roma 2019, il programma:

Ore 07.30 / 08.15 – Primo turno prove libere

Ore 10.00 / 10.30 – Secondo turno prove libere

Ore 16.00 / 17.00 –Diretta gara Formula E

Giunto alla sua quinta edizione, la Formula E 2018/2019 vede in totale 13 prove fino a luglio 2019. Il campionato mondiale delle monoposto elettriche ha preso il via sabato 15 dicembre 2018 con la tappa di Riad (Arabia Saudita), e proseguirà fino al 14 luglio con la tappa finale di New York City.