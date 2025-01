Oggi la Corte Suprema statunitense ascolterà le parti coinvolte sul caso TikTok e deciderà se vietare o no il social network negli Usa. Se TikTok non venisse bannato, con il sostegno di Musk e l’appoggio di Zuckerberg, Trump potrebbe contare sul benestare di quasi tutti i social network più influenti al mondo. Un inizio di secondo mandato decisamente solido.

Usa Vs TikTok. Oggi è prevista alle ore 10:00 (le 16:00 in Italia) la prima udienza della Corte Suprema degli Stati Uniti. Il social cinese cercherà di dimostrare che la legge approvata a fine aprile 2024 è incostituzionale.

La piattaforma ha sostenuto nel suo ricorso che vietarla “silenzierà la voce degli utenti e di molti americani che usano la piattaforma per comunicare su politica, commercio, arte e altre questioni di interesse pubblico.” TikTok ha anche sottolineato che le piccole imprese che dipendono dalla piattaforma “subiranno danni economici e competitivi sostanziali e irreparabili.”

“Se gli americani, debitamente informati sui presunti rischi di manipolazione ‘occulta’ dei contenuti, scelgono di continuare a utilizzare TikTok consapevolmente, il Primo Emendamento affida loro la libertà di prendere quella decisione, senza la censura del Governo,” ha dichiarato l’azienda nel ricorso.

La guerra degli Usa verso TikTok

Ad aprile, il Presidente Joe Biden ha firmato una legge bipartisan che impone alla cinese ByteDance, proprietaria del social, di trovare un acquirente statunitense per la sua app di condivisione video. ByteDance, che ha espresso la sua riluttanza a vendere TikTok, ha tempo fino al 19 gennaio per trovare un acquirente o affrontare un divieto. Questo renderebbe TikTok non disponibile per il download negli Stati Uniti dall’App Store e dal Google Play Store e impedirebbe ai provider di servizi internet statunitensi di consentire l’accesso alla piattaforma.

TikTok, che conta oltre 170 milioni di utenti mensili negli Stati Uniti, ha presentato una causa sostenendo che la legislazione — il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act — viola i suoi diritti garantiti dal Primo Emendamento. Tuttavia, la legge è stata confermata a dicembre dalla Corte d’Appello del Circuito del Distretto di Columbia, che ha ritenuto che l’app di proprietà cinese rappresenti una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale.

“Il Primo Emendamento esiste per proteggere la libertà di espressione negli Stati Uniti,” ha dichiarato il giudice Douglas Ginsburg nell’opinione della maggioranza. “In questo caso, il Governo ha agito esclusivamente per proteggere quella libertà da una nazione avversaria straniera e per limitare la capacità di quell’avversario di raccogliere dati sulle persone negli Stati Uniti.”

Ora, la Corte Suprema ha accettato di ascoltare gli argomenti di TikTok e della sua società madre, ByteDance, venerdì — poco più di una settimana prima che il divieto entri in vigore. Nel frattempo, il Presidente eletto Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di posticipare l’attuazione del divieto fino al suo insediamento, per avere il tempo di esaminare il caso. Secondo quanto riportato, Trump ha incontrato il CEO di TikTok, Shou Chew, nella sua residenza di Mar-a-Lago a dicembre. Il Dipartimento di Giustizia, invece, si è opposto e ha chiesto alla Corte Suprema di respingere la richiesta di Trump.

Perché gli Stati Uniti vogliono vietare TikTok?

I legislatori hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nazionale riguardo ai legami di TikTok con la Cina, da quando l’app ha guadagnato enorme popolarità negli Stati Uniti durante la pandemia da coronavirus.

Nonostante sia di proprietà della cinese ByteDance, TikTok ha dichiarato di operare separatamente dalla sua società madre e che i suoi centri dati sono dislocati in tutto il mondo, ma non in Cina.

Nel suo ricorso alla Corte Suprema, TikTok afferma che la piattaforma “è fornita negli Usa da TikTok Inc., una società americana indirettamente controllata da ByteDance Ltd., una holding delle Isole Cayman a maggioranza di investitori istituzionali.” Tuttavia, gli Stati Uniti temono che l’app possa essere costretta a condividere i dati degli utenti con il governo cinese o che possa essere influenzata nel mostrare determinati tipi di contenuti agli utenti statunitensi.

TikTok, Trump voleva il ban. Ora ha cambiato idea

Trump ha dichiarato a dicembre di avere un “debole” per TikTok, che ha accreditato per il supporto ricevuto dagli elettori più giovani. Uno dei principali sostenitori di Trump, il miliardario Jeff Yass, possiede una partecipazione di 15 miliardi di dollari in ByteDance, secondo il Bloomberg Billionaire’s Index.

Una giravolta insolita quella di Trump dopo quello che aveva fatto nel suo primo mandato di presidente. Durante la sua prima amministrazione, Trump ha cercato di vietare TikTok citando preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e sostenendo che la raccolta di dati dell’app avrebbe fornito al Partito Comunista Cinese “accesso alle informazioni personali e riservate degli americani.”

L’ordine esecutivo di Trump per vietare TikTok negli Stati Uniti è stato bloccato da un giudice federale e successivamente revocato dall’amministrazione Biden nel 2021.

Con un nuovo ordine esecutivo, il Presidente Biden ha definito la Cina “un avversario straniero” che “continua a minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti” controllando “applicazioni software”, come TikTok.

Se TikTok venisse vietato prima del rientro di Trump in carica, una disposizione nella legge gli consentirebbe di sospendere il divieto per 90 giorni se ByteDance dimostrasse di voler vendere l’app.

Con la giravolta di Trump tutti i social dalla sua parte

La simpatia di Trump per TikTok è cosa abbastanza recente e stride con la narrativa che lui stesso alimenta di una guerra geo-economica alla Cina.

Da quando è stato eletto, The Donald non ha perso occasione di sottolineare l’importanza che per lui ha avuto Tiktok nel raggiungere il secondo mandato. Per esempio, il 17 dicembre ha ricordato che è grazie al social che ha potuto raggiungere molti giovani i cui voti lo hanno aiutato a vincere. Tiktok, infatti, è stato parte centrale della campagna elettorale di Trump, che ha condiviso sui suoi canali video con cameo di celebrità oppure dietro le quinte inaspettati. Il 22 dicembre, durante un comizio in Arizona, il futuro presidente ha confermato nuovamente la simpatia per l’app e l’intenzione di muoversi contro la legge che vuole bandirla. “Avevamo miliardi di visualizzazioni, miliardi e miliardi di visualizzazioni”, ha detto durante un comizio in Arizona.

